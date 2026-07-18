한성숙 총리 "집중호우로 재산 피해…위험 지역 선제 대피"

AI 핵심 요약beta
- 한성숙 국무총리는 18일 집중호우 관련 대피를 당부했다
- 한 총리는 인명피해는 없었지만 침수·재산피해에 위로를 전했다
- 관계기관에 선제적 대피와 신속 복구, 주민·작업자 안전을 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리는 18일 집중호우 사태와 관련해 "지난 밤부터 내린 집중호우로 걱정이 많았는데 다행히 인명피해는 없었다"면서도 충청·강원 등 위험 지역 주민이 더 피해를 입기 전 대피할 것을 권고했다.
한 총리는 이날 "주택이나 도로 침수, 그리고 개인들의 재산피해가 발생했다. 피해를 입으신 국민여러분들께 위로의 말씀을 전한다"며 이같이 밝혔다.
그러면서 "아직도 여러 지역에서 비가 내리고 있고, 내일까지 많은 비가 예보되어 있는 상황이어서 긴장을 늦출 수 없다. 선행 강수가 많았던 충청, 강원 등 일부 지역에 오늘 밤과 내일 새벽에도 많은 양의 비가 예보돼 있어서 산사태 발생 위험이 높다"고 우려했다.
한 총리는 관계기관에 "산림청과 지방정부는 위험지역의 주민들이 선제적으로 대피하실 수 있도록 만전을 기해 주시기 바한다"며 "호우 피해가 발생한 지역에 대해서는 주민들의 불편을 최소화하기 위해 가용장비와 인력을 총투입해 응급복구를 신속하게 실시해 주시기 바란다"고 주문했다.
아울러 "복구 과정에서 주민 지원에 만전을 기해주시는 한편으로는 복구 작업자들의 안전도 중요하다. 주의를 기울여서 작업해 주시기 바란다"고 요청했다.
한 총리는 이어 "국민들께서도 위험징후를 발견하시면 지방정부와 관계기관에 즉시 신고해 주시기 바란다. 긴급재난문자와 방송에도 끝까지 귀기울여 주시기를 부탁드린다"고 덧붙였다.
sheep@newspim.com