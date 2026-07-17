[프로배구] 정관장, 지도자 부적절 행위 사과..."조사 결과 따라 후속 조치"

AI 핵심 요약beta
- 여자프로배구 정관장이 17일 지도자 부적절 행위 논란에 공식 사과했다.
- 구단은 5월 사안 인지 직후 관련자 분리·신고하고 조사에 협조 중이라 밝혔다.
- A코치는 사직서를 내 팀을 떠났고 감독도 업무서 손을 떼었으며 징계는 조사 후 결정된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 여자프로배구 정관장이 선수단 회식 자리에서 발생한 지도자 관련 부적절한 행위 논란에 대해 공식 사과했다.
정관장은 17일 공식 SNS를 통해 사과문을 발표하고 "최근 보도된 지도자 관련 사안으로 팬 여러분께 큰 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"라고 밝혔다.
구단은 "올해 5월 해당 사안을 인지한 즉시 관련 구성원을 보호하기 위한 분리 조치를 실시했고, 스포츠윤리센터에 신고하는 등 필요한 절차를 진행했다"라며 "현재 진행 중인 스포츠윤리센터 조사에도 성실히 협조하고 있다"라고 설명했다.
이어 "조사 결과에 따라 관련 규정과 절차에 의거해 필요한 후속 조치를 이행하겠다"라며 "선수단 보호를 최우선 가치로 삼고 예방 교육과 관리 체계를 더욱 강화해 같은 일이 재발하지 않도록 하겠다"라고 약속했다.
이번에 구단이 언급한 '지도자 관련 사안'은 지난 1월 올스타 휴식기 기간 선수단 회식 자리에서 당시 정관장 소속 A코치가 부적절한 언행과 행동을 했다는 의혹이다.
배구계에서는 지난 5월부터 특정 구단에서 코치가 팀을 떠났고 감독도 업무에서 배제됐다는 이야기가 돌기 시작했고, 이후 여러 매체의 보도를 통해 해당 구단이 정관장인 것으로 알려졌다.
구단은 문제를 인지한 직후 관련자들을 즉시 분리 조치했으며 스포츠윤리센터와 한국배구연맹(KOVO)에 해당 사안을 신고했다. 이후 사건에 연루된 A코치는 외국인 선수 트라이아웃과 드래프트 일정을 마치고 귀국한 뒤 구단에 사직서를 제출해 팀을 떠났다. 또한 당시 팀을 이끌던 감독도 같은 시기부터 선수단 업무에서 손을 뗀 것으로 전해졌다.
향후 징계 여부는 스포츠윤리센터의 조사 결과에 따라 결정될 전망이다. 한국배구연맹은 조사 결과가 통보되면 이를 바탕으로 상벌위원회 개최 여부와 추가 징계 수위를 검토할 계획이다.
정관장은 "팬 여러분께 다시 한번 깊이 사과드린다"라며 "이번 일을 엄중하게 받아들이고 더욱 신뢰받는 구단이 될 수 있도록 책임을 다하겠다"라고 밝혔다.
wcn05002@newspim.com