충북교육청 헌법교육 강화... '지식' 넘어 '실천'으로

AI 핵심 요약beta
- 충북교육청이 17일 참여형 헌법교육 확대를 밝혔다.
- 토론·체험 수업과 찾아가는 교육으로 민주시민교육을 강화했다.
- 하반기에도 수요 반영해 교육자료·지원 확대를 추진한다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북교육청이 학교 헌법교육을 참여형 중심으로 확대하며 민주시민 교육 강화에 나섰다.
기존 지식 전달 위주의 교육에서 벗어나 토론과 체험을 결합한 수업으로 전환을 시도하고 있다.
충북교육청은 '헌법 가치를 바탕으로 삶과 세상의 변화를 주도하는 민주시민 양성'을 목표로 학교급별 맞춤형 헌법교육을 추진하고 있다고 17일 밝혔다.
교과와 창의적 체험활동을 연계하고 토의·토론형 수업을 확대해 헌법교육을 정규 교육과정 속에 녹여내겠다는 구상이다.
눈에 띄는 부분은 수업 방식 변화다. 법무부와 협력해 운영 중인 '학교로 찾아가는 헌법교육'은 전문강사가 학교를 방문해 학생 참여형 수업을 진행하는 방식이다.
상반기 도내 초·중학교 50학급을 대상으로 운영된 결과 학생 참여도와 만족도가 높았다는 것이 교육청 설명이다. 강의식 전달의 한계를 보완하는 대안으로 기능할 가능성을 보여준 셈이다.
콘텐츠 다변화도 병행되고 있다. 교육부의 '헌법채널 e' 활용과 필사 프로그램 등은 학생 접근성을 높이는 장치로 활용되고 있으며 17개 시·도교육청이 공동으로 토론형 교수·학습 자료를 개발하는 등 전국 단위 협력도 이어지고 있다. 다만 교육 현장에서는 지속 가능성에 대한 우려도 나온다.
참여형 수업은 교사의 수업 설계 역량과 운영 부담이 큰 만큼 일선 학교에 안정적으로 정착하기 위해서는 추가적인 연수와 지원이 필요하다는 지적이다.
충북교육청은 하반기에도 학교 수요를 반영해 '찾아가는 헌법교육'을 지속 운영하고 참여형 수업과 교육자료 활용을 확대해 정책 내실화를 추진한다는 방침이다.
최선미 인성시민과장은 "헌법교육은 민주시민으로 성장하기 위한 핵심 교육과정"이라며 "학생들이 헌법을 생활 속에서 이해하고 실천할 수 있도록 지원을 확대하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com