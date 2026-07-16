안양시 '인공지능 정책 자문단' 출범...AI 선도 도시 도약 시동

AI 핵심 요약beta
- 안양시가 16일 인공지능 정책 자문단을 출범했다.
- 자문단은 외부 전문가 20명으로 구성됐다.
- 시는 AI 혁신 클러스터와 기본계획을 추진한다.
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[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 시정 전반에 인공지능(AI) 기술을 전격 접목하고 관련 산업을 육성하기 위해 '인공지능(AI) 정책 자문단'을 구성하고 본격적인 활동에 돌입했다고 16일 밝혔다.
시는 이날 오후 스마트도시통합센터에서 최대호 안양시장과 자문단 위원장인 이계삼 부시장 등 위원 14명이 참석한 가운데 '안양시 인공지능 정책 자문단 위촉식 및 제1차 회의'를 개최했다.
이번에 출범한 자문단은 학계와 공공기관 전문가는 물론 실제 산업 현장에서 인공지능 관련 기업을 경영하는 대표 등 현장 실무 감각을 갖춘 외부 전문가 20명으로 구성됐다. 위원 임기는 2년이며 한 차례 연임할 수 있다.
이날 위원들은 위촉식에 앞서 안양시가 시범 운영 중인 운전석 없는 레벨4 자율주행 셔틀 '주야로 Lv4'를 직접 시승했다. 이어 시가 역점적으로 추진 중인 '인공지능(AI) 혁신 클러스터 조성 사업'과 스마트도시통합센터 운영 현황 등 시의 주요 AI 정책 추진 상황을 보고받았다.
위촉식 이후 이계삼 부시장 주재로 열린 첫 회의에서는 부위원장 선출과 함께 '안양시 인공지능 기본 및 종합 계획 수립 용역'에 대한 심도 있는 심의가 진행됐다.
이번 용역은 국가 차원의 '인공지능기본법' 시행과 정부의 '인공지능 기본계획' 공포 흐름에 선제적으로 발맞춰 지방자치단체 차원의 체계적인 이행 로드맵을 수립하기 위해 추진된다. 시는 오는 9월부터 내년 2월까지 총 1억 원의 예산을 투입해 안양시만의 특화된 AI 전략과 행정 서비스 혁신 방안을 도출할 방침이다.
앞으로 자문단은 안양시가 추진하는 AI 기반 신규 사업 제안, 기존 스마트 행정 사업의 고도화 방안 마련, 관내 기술 기업 육성 등 정책 수립 및 실행 과정에서 전문적인 씽크탱크 역할을 수행하게 된다.
최대호 안양시장은 "인공지능은 미래 도시의 경쟁력을 좌우하고 시민들의 일상적 삶의 질을 결정짓는 핵심 동력"이라며 "안양시가 행정과 산업 등 전 분야에서 인공지능 혁신을 선도하는 일류 도시로 도약할 수 있도록 자문단이 든든한 나침반 역할을 해달라"고 당부했다.
1141world@newspim.com