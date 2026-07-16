성보빈 창원시의원 "정쟁 중단과 민생 중심 의정 전환해야"

AI 핵심 요약beta
- 성보빈 창원시의원은 16일 정쟁 중단과 민생 의정 전환을 촉구했다.
- 의회 정쟁이 창원문화복합타운 등 현안 지연과 민생 악화를 키웠다고 지적했다.
- 다당 구도를 협치 기반으로 삼아 정책 경쟁과 시민 중심 협력을 주문했다.
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"시민 중심의 정책 경쟁과 협력 필요"
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시의회에서 정쟁 중단과 민생 중심 의정 전환을 촉구하는 목소리를 나왔다.
창원시의원는 성보빈 의원(상남·사파동)이 16일 열린 제154회 임시회 제1차 본회의 5분 발언에서 "중앙정치 중심의 대립 구도가 시의회 운영에 영향을 미치고 있다"면서 "정쟁을 중단하고 정책으로 민생으로 연대할 것을 강력히 촉구한다"고 밝혔다.
그는 "그간 의회가 정쟁에 매몰되면서 창원시 주요 현안 사업들이 제 속도를 내지 못했다"면서 "이 때문에 창원문화복합타운, 마산해양신도시, 액화수소플랜트 등 핵심 사업이 논쟁 속에 지연되는 사이 지역 성장 동력 약화와 함께 청년 인구 유출, 인구 감소 등 민생 문제가 심화하고 있다"고 꼬집었다.
그러면서 "창원시 통합 이후 16년이 지났음에도 불구하고 마산·창원·진해 간 지역 갈등이 반복되고 있다"고 언급하며 "현안마다 지역 간 이해관계 충돌이 이어지고 있다"고 쓴소리를 던졌다.
이어 "현재 시의회가 국민의힘, 더불어민주당, 진보당이 참여하는 다당 구조로 운영되고 있다"면서 "이를 갈등 요인이 아닌 협치의 기반으로 활용해야 한다. 다양한 정치 세력이 공존하는 구조를 통해 정책 경쟁과 합리적 토론이 가능하다"고 강조했다.
또 "정쟁을 반복하는 기존 의정 방식에서 벗어나 실질적인 성과를 도출하는 의회로 전환해야 한다"면서 지역 현안 해결과 시민 삶의 질 개선을 위해서는 당리당략을 넘어선 협력이 필요하다"고 덧붙였다.
성 의원은 "의회가 먼저 하나로 뜻을 모아야 창원도 하나로 나아갈 수 있다"며 "시민을 중심에 두고 정책으로 경쟁하고 민생으로 협력하는 의회가 돼야 한다"고 주장했다.
news2349@newspim.com