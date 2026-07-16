경기도의회 민주당 상임위원장 12명 전원 선출...원구성 타결

AI 핵심 요약beta
- 경기도의회가 16일 더불어민주당 몫
- 12개 상임위원장 선출하며 원구성 마쳤다
- 더불어민주당은 국민의힘과 배분 합의 후
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 더불어민주당이 의원총회에서 추천한 상임위원장 후보 12명이 제392회 임시회 제3차 본회의에서 전원 선출되며 후반기 원구성을 완료했다.
경기도의회는 16일 임시회 본회의를 열고 더불어민주당 몫의 12개 상임위원회 위원장을 선출했다고 밝혔다.
앞서 더불어민주당 장한별 총괄수석(수원4)과 국민의힘 이오수 운영수석부대표(수원9)는 의장실에서 회동을 갖고 양당 간 상임위원장 배분에 극적으로 합의했다. 합의안에 따라 더불어민주당은 의회운영위원장을 포함한 12개 상임위원장을 맡고 국민의힘은 농정해양위원장을 맡는 것으로 원구성을 타결했다.
원구성이 최종 타결됨에 따라 더불어민주당은 이날 본회의 개최 직전 의원총회를 긴급 소집하고 상임위원장 후보 12명을 만장일치로 확정해 본회의에 추천했다.
이날 본회의 표결을 통해 선출된 더불어민주당 소속 상임위원장은 ▲ 의회운영위원장 장한별(수원4) ▲ 기획재정위원장 김창식(남양주5) ▲ 경제노동위원장 장태환(의왕2) ▲ 안전행정위원장 양경석(평택1) ▲ 문화체육관광위원장 채신덕(김포2) ▲ 보건복지위원장 김동규(안산1) ▲ 건설교통위원장 고찬석(용인9) ▲ 도시환경위원장 이홍근(화성1) ▲ 미래과학협력위원장 김태형(화성5) ▲ 여성가족평생교육위원장 김용성(광명4) ▲ 교육기획위원장 국중범(성남4) ▲ 교육행정위원장 김성수(안양1) 의원 등이다.
더불어민주당은 본회의 직후 인근 식당에서 안광률 대표의원(시흥1) 주재로 신임 상임위원장단 간담회를 열고 향후 의정 운영 방향을 논의했다.
안광률 대표의원은 "원구성이 마침내 마무리되면서 도민들을 향한 더불어민주당의 책임감이 한층 더 무거워졌다"며 "오늘 선출된 12명의 상임위원장 모두가 원팀이 돼 도민의 민생 안정과 경기도의 지속 가능한 발전을 위해 한 치의 흐트러짐 없이 최선을 다해 의회를 이끌어 가자"고 당부했다.
1141world@newspim.com