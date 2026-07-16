경기도, 올여름 최대 호우 예보에 비상 1단계 가동...휴가철 대피령 지시

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 17일 오후 8시 호우 비상 1단계를 가동했다
- 경기 북부 150mm, 남부 200mm 이상 폭우가 예보됐다
- 도는 취약지 대피와 시설 점검 등 선제 대응을 주문했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 주말을 앞두고 올해 들어 가장 많은 양의 기습적인 폭우가 예보됨에 따라 17일 오후 8시를 기해 호우 대비 재난안전대책본부 비상 1단계를 선제적으로 가동하고 본격적인 비상 근무 체제에 돌입한다고 16일 밝혔다.
기상청에 따르면 이날 저녁부터 오는 19일까지 경기 북부 지역에는 150mm, 남부 지역에는 200mm 이상의 올여름 최대 함량의 비가 쏟아질 전망이다. 특히 18일 자정부터 낮 사이에는 도내 전역에 시간당 20~80mm에 달하는 매우 강한 집중호우가 집중될 것으로 관측된다.
이번 강우는 18일 낮부터 저녁 사이에 일시적인 소강상태를 보인 뒤 같은 날 밤부터 19일 아침 사이 정체전선이 다시 활성화되면서 도내에 또 한 차례 강한 비를 뿌릴 것으로 예측됐다.
이에 따라 발령된 비상 1단계 체제에서는 도 자연재난대책팀장을 상황관리총괄반장으로 두고 산림녹지과, 도로안전과, 하천과 등 풍수해 관련 필수 부서 공무원 22명과 주요 유관 부서·기관별 자체 상황실 인력 18명 등 총 40명이 상시 근무에 임한다.
도는 시·군별 실시간 강우량과 기상특보 상황을 상시 모니터링하고 하천변 시설물 통제, 취약지 주민 대피 현황, 실시간 피해 발생 여부 등을 집중적으로 관리할 예정이다.
앞서 김성중 경기도 행정1부지사는 행락객이 몰리는 여름 휴가철 연휴 기간에 호우가 집중되는 점을 감안해 전날 저녁 시·군에 긴급 지시 공문을 시달했다.
김 부지사는 각 지자체에 ▲ 부단체장 중심의 선제적 상황판단회의 및 현장 대응력 강화 ▲ 앞선 강우로 지반이 약해진 옹벽·축대 등 위험시설 사전 예찰 및 선제적 주민 대피 ▲ 수방 자재 전진 배치와 배수펌프장 등 방재시설 가동 상태 점검 ▲ 재난문자·마을방송을 활용한 산간 야영장 및 펜션 행락객 즉시 대피 유도 등을 강력히 주문했다.
도는 이번 폭우가 휴가철 심야 등 취약 시간대에 강하게 쏟아질 것으로 우려되는 만큼 계곡과 하천 근처 캠핑장 이용자들의 신속한 사전 대피가 무엇보다 중요하다고 거듭 강조했다.
김규식 경기도 안전관리실장은 "앞선 호우에 이어 또다시 많은 비가 내리면서 도내 곳곳의 지반 침하나 축대 붕괴 등 위험성이 최고조에 달했다"며 "폭우가 쏟아질 때는 외출을 최대한 자제하고 위험 수목이나 노후 옹벽 근처 접근을 피해달라"고 당부했다. 이어 "연휴를 맞아 계곡 등을 찾은 행락객들은 기상정보를 수시로 확인하고 호우특보 등 위험 징후가 보이면 지체 없이 안전한 곳으로 선제 대피해달라"고 말했다.
1141world@newspim.com