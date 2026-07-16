포항여성회 " '이재명 대통령, 임신중지 약물 도입 지시' 환영"

AI 핵심 요약beta
- 포항여성회가 16일 이재명 대통령의 임신중지 약물 도입 지시를 환영했다.
- 여성단체는 식약처와 복지부가 책임을 방기했다며 즉각 도입을 촉구했다.
- 또 정부가 성·재생산 건강권 보장을 더 미루지 말아야 한다고 했다.
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[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 이재명 대통령이 '임신중지 약물 도입' 필요성을 거듭 강조하고 정부의 무책임성을 지적한 것과 관련해 포항지역 여성단체 등 시민사회단체가 이 대통령의 지적을 크게 환영했다.
그러면서 이들 여성단체는 "식품의약품안전처와 보건복지부는 더 이상 책임을 방기하지 말고 하루빨리 임신중지 약물을 도입할 것"을 촉구했다.
포항여성회는 16일 '이재명 대통령의 임신중지 약물 도입 지시를 환영한다. 더 이상 미룰 수 없다. 임신중지 약물 지체 없이 도입하라'는 제목의 논평을 내고 "이재명 대통령이 2025년 12월 국무회의에서 임신중지 약물 도입 검토를 지시한 이후 다시 지난 14일 국무회의에서 '임신중지 약물을 적정하게 투약할 수 있게 해줘야 한다'면서 '정부가 무책임한 것'이라고 말했다"며 "식품의약품안전처와 보건복지부는 그동안 책임을 방기했다"고 지적했다.
포항여성회는 또 "(이 대통령의 국무회의 지적은) 2019년 헌법재판소의 '낙태죄' 헌법불합치 결정 이후 7년이 지났지만 아무런 대안을 마련하지 않는 정부의 책임을 짚은 것"이라고 강조하고 "식품의약품안전처와 보건복지부는 더 이상 책임을 방기하지 말고 하루빨리 임신중지 약물을 도입해야 한다"고 요구했다.
그러면서 포항여성회는 "정부 운영을 총괄하는 책임자이자 국가 성평등 정책 전반을 심의·조정하는 양성평등위원회 위원장인 국무총리의 역할이 중요하다"고 지적하고 "관계 부처와 기관을 책임 있게 이끌고 여성의 건강권과 재생산권 보장을 위한 실질적인 행정 조치가 조속히 이루어질 수 있도록 적극적인 역할을 할 것"을 촉구했다.
포항여성회는 "임신중지 약물 도입을 비롯한 성·재생산 건강권 보장은 이재명 정부가 국민에게 약속한 국정 과제이다"며 "이재명 정부 출범 1년이 지난 지금, 여전히 여성들은 위험한 상황에 내몰려 있다. 더 이상 논의와 검토에만 머물러서는 안 된다. 신속하게 임신중지 약물을 도입하고 성·재생산 건강권을 보장하는 것이 정부의 마땅한 책무다"며 거듭 임신중지 약물의 도입을 요구했다.
nulcheon@newspim.com