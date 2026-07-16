경남은행 "지역경제·산업 생태계 지원형 금융 전환"

AI 핵심 요약beta
- BNK경남은행은 16일 하반기 경영전략회의를 열었다.
- 경남은행은 지역경제 회복과 금융 역할 강화를 논의했다.
- 산업금융·AI혁신 등 실행전략도 공유했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK경남은행이 지역경제 회복과 금융 역할 강화 방안을 논의했다.
경남은행은 16일 김해 롯데호텔앤리조트에서 '2026년 하반기 경영전략회의'를 개최했다고 밝혔다.
회의에는 김태한 은행장과 경영진, 본부 부서장, 영업점장 등 350여 명이 참석해 'Run to Value-up'을 슬로건으로 지역경제 도약과 은행 가치 제고를 위한 실행 전략을 공유했다.
이번 회의는 BNK금융그룹의 하반기 전략 방향에 맞춰 부울경 경제 회복을 위한 실행 과제를 점검하는 자리로 마련됐다. 빈대인 BNK금융그룹 회장과 정영두 김해시장도 참석했다.
은행은 지역경제 성장과 금융 성과를 연계하는 선순환 구조 구축을 목표로 산업금융 강화, 자본시장 확대, 경영관리 고도화, AI·디지털 혁신 등을 추진 방향으로 설정했다.
이를 바탕으로 지역 금융파트너 역할 강화, 종합금융 기능 확대, 대외 확장 안정성 제고, 신사업 대응 등을 중점 과제로 제시했다.
특히 기존 대출 중심 영업에서 산업 생태계 지원형 금융으로 전환하고 방산·조선·우주항공·원전 등 지역 주력산업과 인프라, 신산업 분야에 대한 금융 지원을 확대할 계획이다.
중소기업과 소상공인, 혁신기업에 대한 지원이 실제 성과로 이어지도록 세부 실행 과제도 구체화한다.
이날 참석자들은 정영두 김해시장의 지역경제 전망과 금융 역할에 대한 특강을 들었으며 지역경제 회복 의지를 공유하는 행사도 진행했다.
김태한 은행장은 "이번 경영전략회의는 BNK경남은행이 부울경 지역 경제의 책임 있는 금융파트너로서 역할을 재정립하는 의미 있는 시간이 될 것이다"며 "지역 산업과 지역 기업의 성장을 지원하는 금융 본연의 역할을 강화하는 데 역량을 집중할 필요가 있다"고 말했다.
한편 회의에서는 상반기 성과평가 시상과 내부통제 교육, 사업그룹별 토론도 함께 진행됐다.
news2349@newspim.com