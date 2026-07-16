함양 지곡농협, 양파 대만 수출…해외 시장 공략 가격 안정화 도모

AI 핵심 요약beta
- 함양군이 16일 지곡농협에서 양파 대만 수출 선적식을 열었다
- 올해 생산량 증가와 가격 하락 우려에 해외 판로 확대에 나섰다
- 함양군과 지곡농협은 현재까지 대만 등 해외에 1657t을 수출했다
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[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군이 지곡농협과 함께 양파 생산량 증가에 대응해 대만 수출을 늘리며 판로 확대에 나섰다.
군은 16일 오전 11시 지곡농협 농산물산지유통센터에서 관내 기관단체장과 양파 생산농가 등 20여 명이 참석한 가운데 '지곡농협 양파 대만 수출 선적식'을 개최했다고 밝혔다.
올해 기상 여건이 비교적 양호하고 병충해 발생이 줄면서 양파 생산량이 늘자 국내 가격 하락에 대비해 해외 판로를 넓히는 차원에서 선적식을 마련했다.
지곡농협은 지난 5월부터 수출 계획을 추진해 왔으며 농협경남지역본부, NH농협무역 등과 협력해 대만 수출을 진행했다. 지난 9일 첫 선적 24t을 시작으로 이날까지 약 200t을 대만으로 보냈다.
군은 지난달 4일 올해 첫 양파 수출을 시작한 뒤 농협경제지주, NH농협무역과 협력해 현재까지 총 1457t을 해외시장에 수출했다.
진병영 함양군수는 "무더운 날씨 속에서도 최고 품질의 양파를 생산한 농업인과 판로 확대에 힘쓴 농협 관계자에게 감사드린다"며 "대만 수출이 지속 가능한 기반으로 이어지도록 행정 지원을 이어가겠다"고 말했다.
yun0114@newspim.com