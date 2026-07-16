정영두 김해시장 "민홍철·김정호 의원과 주요 현안 해결 원팀 구축"

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- 김해시가 16일 국회의원과 간담회 열고 내년도 국비 확보와 지역 현안 해결을 논의했다.
- 김해시는 2027년까지 국비 1조원 목표로 내년도 4623억원 신청하고 36개 중점 사업과 9개 현안을 제시했다.
- 김해시는 국회와 원팀 체계를 강화해 국비 확보와 현안 추진을 병행해 지역 발전 동력을 확충한다는 방침이다.
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국비 140건, 4623억원 규모
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 내년도 국비 확보와 지역 현안 해결을 위해 국회의원과 실질적인 논의에 나섰다.
김해시는 16일 시청 소회의실에서 민홍철·김정호 국회의원이 참석한 가운데 국비 예산 확보와 현안 대응 방안을 논의하는 간담회를 개최했다고 밝혔다.
시는 2027년 국비 1조원 달성을 목표로 올해 1월 '국비 확보 전략보고회'를 개최한 이후 중앙부처·국회 등을 상대로 국비 확보 활동을 이어오고 있다. 내년도 김해시 국비 신청 규모는 140건, 4623억원으로 집계됐다.
이 가운데 이날 간담회에서 중점 확보 사업으로 논의된 국비 대상은 36개 사업이다. 주요 사업으로 고중량물 이송 자율이동체 시험평가센터 기반 구축, 미래모빌리티 열관리시스템 기술 사업화 플랫폼 구축, 김해사랑상품권 발행 지원, 자연재해위험 개선지구 정비(퇴래·감노·매리·청천), 부산~김해 경량전철 건설 민간투자사업, 구지봉 보호구역 정비, 장유지구 노후 하수관로 정비, 국립 김해 치유의 숲 조성 등이다.
시는 국비 사업 외에도 지역 현안 9건을 별도로 제시해 향후 추진 전략을 논의했다. 동부경남 김해공공의료원 건립, 자율주행 기반 스마트항만 모빌리티 플랫폼 기술개발, 동북아 Tri-Port 스마트 물류 플랫폼 유치·조성, 비음산터널 조기 착공 등의 과제가 테이블에 올랐다.
정영두 시장은 "그간 두 분 국회의원의 지원으로 매년 국비 늘어났다"며 "지역경제 불황의 삼중고 속에 민생 회복에 필요한 예산 확보는 속도전이 중요한 만큼 국비 확보와 현안 사업 해결에 국회 차원의 아낌없는 지원을 해달라"고 요청했다.
민홍철·김정호 의원은 "국비 확보사업과 지역 현안사업 해결을 위해 국회 차원의 지원을 아끼지 않겠다"며 "시민들이 체감할 수 있는 성과를 만들 수 있도록 적극 지원하겠다"고 화답했다.
시는 이번 간담회를 계기로 지역 정치권과 '원팀' 체계를 강화해 민선 9기 핵심 사업의 실행 속도를 높인다는 계획이다. 시는 주요 사업의 국비 확보와 현안 과제 추진을 병행해 지역 발전 동력을 확충한다는 방침이다.
news2349@newspim.com