이번주 국내 주요 금융일정(7.20~7.24)

7월 20일(월요일)
이억원 금융위원장, 초창기기술투자펀드 공청회(15시30분)
금융위원회, 증선위원 베트남·호주 방문결과(12시)
금융위원회, 가상자산이용자보호법 시행 2년간 불공정거래 조사 성과 및 계획(12시)
한국은행, 금융기관 대출행태서베이 결과(2026년 2/4분기 동향 및 2026년 3/4분기 전망)(12시)
7월 21일(화요일)
이억원 금융위원장, 국무회의(10시)
금융위원회, 제2차 혁신프리미어1000선정결과(12시)
이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(10시)
이찬진 금융감독원장, 금융회사 임직원의 금융소비자보호 역량 강화를 위한 업무협약식(14시)
금융감독원, 신종 민생금융범죄 피해사례 및 소비자 유의사항(12시)
금융감독원, 금융업권별 협회·연수기관 공동 금융회사 임직원의 금융소비자보호역량 강화를 위한 업무협약 체결(14시)
신현송 한국은행 총재, 제31차 EMEAP 총재회의 및 EMEAP 중앙은행총재·금융감독기구수장 회의 참석(12시)
7월 22일(수요일)
권대영 금융위 부위원장, 증선위 정례회의(14시)
금융위원회, 2026년도 2분기 공적자금 운용현황(12시)
금융감독원, 26.5월말 국내은행의 원화대출 연체율 현황(잠정)(6시)
한국은행, 2026년 6월 생산자물가지수(잠정)(06시)
한국은행, 2025년 국민대차대조표(잠정)(12시)
7월 23일(목요일)
금융위원회, 국민성장펀드 활용한 핵심광물 투자·지원 간담회(14시)
금융감독원, 앞으로 은행에서 대출금리를 감면받기 더 편해집니다(12시)
한국은행, 2026년 2/4분기 실질 국내총생산(속보)(08시)
한국은행, 공개시장운영 대상기관 선정(10시 30분)
한국은행, 2026년 제2차 위폐방지실무위원회 개최 결과(12시)
한국은행, 2026년 8월 통화안정증권 발행계획(17시)
7월 24일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
금융위원회, 외부감사 및 회계 등에 관한 규정개정안 규정변경예고 실시(6시)
금융감독원, 여름 휴가철 안전한 신용카드 사용을 위한 소비자 유의사항을 알려드립니다(12시)
금융감독원, 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 개정안 규정변경예고 실시(6시)
7월 27일(월요일)
이찬진 금융감독원장, 동아시아·태평양지역 금융감독 기관장 및 중앙은행 총재 회의(EMEAP GHOS) 참석(12시)
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