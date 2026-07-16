세종 집현동 행정복지센터 20일 개청...동 '14개→15개' 늘어

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 20일 집현동을 독립 행정동으로 출범했다.
- 집현동 행정복지센터는 각종 증명 발급과 복지·세무 상담 등 행정서비스를 제공한다.
- 집현동에는 행정복지센터와 노인문화센터, 공동육아나눔터·어린이집 등 주민시설이 순차 개관한다.
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[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종시 집현동이 반곡동에서 분리돼 오는 20일부터 독립 행정동으로 업무를 시작한다. 이에 따라 세종시 행정동은 기존 14개에서 15개로 늘어난다.
세종시는 집현동 행정복지센터가 20일 문을 열고 주민등록과 각종 증명서 발급, 복지·세무 상담 등 행정서비스를 제공한다고 16일 밝혔다.
집현동은 그동안 반곡동 관할이었으나 도시개발 완료와 인구 증가에 따라 지난 4월 관련 조례를 개정해 분동 절차를 밟았다.
행정구역 개편에 따라 반곡동은 19통 152반, 집현동은 18통 97반으로 각각 운영된다.
집현동 행정복지센터는 지하 1층, 지상 5층에 연면적 1만3564㎡ 규모로 조성됐다. 건물에는 행정복지센터와 노인문화센터, 공동육아나눔터, 어린이집 등이 들어선다.
시는 시설 보강공사와 전산장비 설치를 마치고 지난 3일 동장을 포함한 인력을 배치해 업무 인수인계를 진행했다.
노인문화센터는 행정복지센터와 함께 20일 운영을 시작한다. 공동육아나눔터는 21일, 어린이집은 오는 9월 문을 열 예정이다.
gyun507@newspim.com