충남교육청, 정보교육상 2년 연속 배출…장항중 김은지 교사 선정

AI 핵심 요약beta
- 충남교육청이 16일 장항중 김은지 교사가 정보교육상을 수상했다고 밝혔다.
- 김 교사는 학생 참여형 수업과 진로 탐색 지원으로 AI·정보교육 격차 해소에 기여했다.
- 충남교육청은 2년 연속 수상으로 AI 교육 경쟁력을 입증하고 디지털 교육혁신을 확대하겠다고 했다.
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[홍성=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남교육청이 인공지능(AI) 교육 분야에서 2년 연속 '대한민국 정보교육상' 수상 교원을 배출했다.
충남교육청은 교육부가 주최하고 한국과학창의재단이 주관한 '2026 대한민국 정보교육상' 수상자로 장항중학교 김은지 교사가 선정됐다고 16일 밝혔다.
대한민국 정보교육상은 AI·정보교육 발전에 기여한 초·중등 정보·실과 교원을 발굴하기 위해 2021년부터 시행되고 있다. 학교급이나 지역 구분 없이 매년 교원 10명을 선정한다.
김 교사는 학생 참여형 수업을 통해 학습 격차를 줄이고 자기주도적 학습 능력을 높인 점을 인정받았다. 정규수업과 다양한 교육활동을 연계해 학생들의 진로 탐색을 돕고 정보 분야에 대한 흥미와 자신감을 높인 공로도 평가받았다.
충남에서는 지난해 온양고 정승열 교사에 이어 2년 연속 수상자가 나왔다. 앞서 2021년 논산대건고 김용상 교사와 2023년 천안봉명초 우성제 교사가 이 상을 받았다.
김은지 교사는 "학생들과 AI 교육으로 소통하고 다양한 수업 사례를 공유하며 충남 학생들의 정보교육 역량을 높이겠다"고 말했다.
이병도 충남교육감은 "2년 연속 수상은 충남 AI 교육의 경쟁력을 보여준 결과"라며 "디지털 기반 교육혁신과 미래교육 기회를 지속해서 확대하겠다"고 밝혔다.
gyun507@newspim.com