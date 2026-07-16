충주시의회, 충북도립 대표도서관 유치 '총력전'

AI 핵심 요약beta
- 충주시의회가 16일 충북도립 대표도서관 충주 건립을 건의했다.
- 도청·도의회를 찾아 도 차원의 지원과 협조를 요청했다.
- 문화 격차 해소와 북부권 서비스 확대 필요성을 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도립 대표도서관 입지 선정을 앞두고 충주시의회가 충주 건립 필요성을 공식 제기하며 도 차원의 지원 확보에 나섰다.
충주시의회는 16일 유영기 의장과 이두원 행정문화위원장, 충주시 관계자들이 충북도청과 도의회를 잇달아 방문해 신용한 충북지사와 이상식 도의회 의장을 각각 면담했다고 밝혔다.
이들은 이자리에서 충북도립 대표도서관의 충주 건립 필요성을 설명하고 충북도 차원의 적극적인 지원과 협조를 요청했다.
특히 시민 문화 향유 기회 확대와 평생학습 기반 구축, 지역 간 문화 격차 해소를 위해 대표도서관이 충주에 들어서야 한다는 점을 강조했다.
또 대표도서관이 단순한 열람 공간을 넘어 문화·교육·커뮤니티 기능을 아우르는 복합 거점 시설로서 역할을 하게 될 것이라는 점도 부각했다.
충주시의회는 앞서 지난 4월 열린 제302회 임시회에서 '충북도립 대표도서관 충주 건립 촉구 건의안'을 채택하는 등 유치 활동을 이어오고 있다.
유영기 의장은 "현재 충북의 주요 문화·공공 인프라는 청주권에 집중돼 있어 북부권 주민의 문화·교육 서비스 접근성이 낮은 상황"이라며 "도민 모두가 균등한 문화·교육 서비스를 누릴 수 있도록 대표도서관의 충주 건립을 위해 의회 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com