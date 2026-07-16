박승원 광명시장, 민주당 최고위원 후보 등록..."이재명 정부 성공 보좌"

AI 핵심 요약beta
- 박승원 광명시장이 16일 민주당 최고위원 출마를 선언했다.
- 그는 자치분권 강화와 당 체질 개선을 약속했다.
- 지방정부 격상 등 5대 공약으로 당권 행보에 나섰다.
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"민주당의 체질을 개선하고 정권의 성공을 뒷받침할 것"
"풀뿌리 당원들이 다 함께 만들어가는 민주당 역사의 거대한 이정표"
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 박승원 경기 광명시장이 더불어민주당 차기 지도부 선출을 위한 최고위원 경선 출마를 공식 선언하며 본격적인 당권 행보에 나섰다. 30여 년간 야권에서 자치분권의 외길을 걸어온 내공을 바탕으로 당의 체질을 개선하고 정권의 성공을 뒷받침하겠다는 포부다.
박 시장은 16일 민주당 중앙당에 최고위원 후보 등록을 마쳤다고 밝혔다.
그는 3선 광명시장이자 전국자치분권민주지도자회의(KDLC) 상임대표를 맡고 있으며 민주당 참좋은지방정부위원장을 역임하는 등 여권 내 대표적인 자치분권 전문가로 꼽힌다.
박 시장은 출마의 변을 통해 이번 최고위원 도전이 자치분권의 강력한 추동력을 바탕으로 차기 이재명 정부의 성공을 보좌하기 위한 결단이라고 천명했다.
그는 "이재명 대통령은 대한민국 역사상 최초의 기초단체장 출신 대통령으로 기본사회와 지역화폐 등 시대적 화두가 된 핵심 정책들이 모두 지방정부 현장에서 태동했다"며 "결국 이재명 정부의 최종적인 성공 역시 국민의 삶과 맞닿아 있는 지역 현장에서 완성되는 것이다"고 힘줘 말했다.
이어 "지난 6·3 지방선거에서 광역과 기초지자체를 민주당에 전폭적으로 맡겨주신 국민의 준엄한 신뢰를 확실한 민생 성과로 증명해 보이고 이를 발판 삼아 2028년 총선 승리의 단단한 토대를 마련하는 것이 차기 지도부의 역사적 소명"이라며 "전국 풀뿌리 당원들의 열망을 하나로 결집해 더 강하고 유능한 민주당을 만들겠다"고 포부를 피력했다.
박 시장은 최고위원 당선 시 민주당의 체질 혁신과 이재명 정부의 안정적 국정 운영을 지원할 5대 핵심 공약을 발표했다.
특히 17일 제헌절을 하루 앞두고 내놓은 대표 공약으로 지방자치단체를 법적 명칭인 '지방정부'로 격상해 헌법적 지위를 확고히 다지는 '분권형 개헌'을 제안했다. 구체적으로는 헌법 제1조에 '대한민국은 자치분권국가를 지향한다'는 조항을 신설하겠다는 구상이다.
아울러 실질적인 자치권 보장을 위해 자치입법권과 자치재정권을 대폭 확대하고 청와대(대통령실) 내에 '자치분권수석' 자리를 신설해 국정 기조 전반에 지방의 목소리가 유기적으로 반영되도록 하겠다고 약속했다. 이 외에도 ▲ 지방재정의 획기적인 확대 ▲ 당원 중심의 강한 정당 정착 ▲ 지방의회법 제정 ▲ 대한민국 균형성장 등을 핵심 과제로 함께 제시했다.
캠프 진용도 자치분권의 상징성을 극대화하는 방향으로 꾸려졌다. 박승원 최고위원 후보 선거대책위원회는 총괄선대위원장에 자치분권 운동의 대부인 박우섭 전 인천 남구청장을, 상임선대본부장에는 현역 단체장인 김미경 서울 은평구청장을 영입해 전면 배치했다. 선대위는 지방과 중앙을 유기적으로 잇는 철저한 현장 밀착형 선거운동을 전개할 방침이다.
박 시장은 "이번 도전은 저 개인의 영달을 위한 것이 아니라 전국 지방정부와 지방의회 그리고 현장을 지키는 풀뿌리 당원들이 다 함께 만들어가는 민주당 역사의 거대한 이정표"라며 "당원과 함께 민생의 깊숙한 곳으로 들어가 국민에게 실력과 유능함으로 평가받겠다"고 지지를 호소했다.
1141world@newspim.com