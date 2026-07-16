공군사관학교 이전 소식에…주민들 당혹감 확산

AI 핵심 요약beta
- 정부가 16일 대전 자운대에 국군사관학교를 신설한다고 발표하자 청주 남일면 공군사관학교 인근이 술렁이고 있다.
- 주민들은 공군사관학교 이전 시 지역 상권 붕괴와 경제 기반 상실을 우려하고 있다.
- 교육 시설만 이전되고 성무비행장 소음 피해와 재산권 침해가 남을 수 있다는 불만과 갈등 가능성이 커지고 있다.
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"지역 상권 붕괴 우려…"비행장까지 함께 옮겨야"
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 정부가 16일 육·해·공군 사관학교를 통합해 대전 자운대에 '국군사관학교'를 신설하겠다고 발표하자 공군사관학교가 위치한 청주 남일면 일대가 크게 술렁이고 있다.
지역 상권 붕괴 우려와 함께 소음 시설만 남을 수 있다는 불안까지 겹치면서 주민들 사이에 당혹감과 우려의 기류가 동시에 확산되고 있다.
이날 정부는 3군 사관학교를 통합해 4년제 국군사관학교를 창설하고 이를 군사 교육·훈련 시설이 밀집한 대전 자운대에 설치하겠다고 밝혔다.
1985년 청주로 이전해 자리 잡은 공군사관학교 역시 이전 대상에 포함됐다.
이 소식이 전해지자 남일면 주민들은 즉각 반응했다.
지역 경제의 한 축이었던 공군사관학교가 빠져나가면 상권 위축이 불가피하다는 것이다.
한 주민은 "사관학교는 인구 유입과 소비를 동시에 이끌어 온 시설"이라며 "지역에 미친 긍정적 영향이 컸던 만큼 충격이 적지 않다"고 말했다.
문제는 단순한 이전을 넘어 '무엇이 남고 무엇이 떠나느냐'에 대한 불확실성이다.
주민들은 특히 사관학교 내 훈련 시설인 성무비행장의 처리 여부에 촉각을 곤두세우고 있다.
그동안 비행장 소음으로 갈등을 겪어 온 만큼 교육 시설만 이전되고 비행장은 잔류할 경우 피해만 떠안게 된다는 주장이다.
소음 피해가 집중된 신송 1리의 주민들은 "사관학교만 이전하고 비행장을 그대로 두겠다면 주민들이 받아들이기 어렵다"고 했다.
그러면서 "교육 시설은 다 가져가고 소음 시설만 남긴다면 지역은 피해만 보게 된다"며 "비행장까지 함께 이전한다"고 강조했다.
정책 결정 과정에 대한 불만도 적지 않다. 지역 의견 수렴 없이 일방적으로 이전이 추진됐다는 지적이다.
공군사관학교 이전이 지역 균형 발전이라는 국가적 명분 속에서 추진되고 있지만 현장에서는 생계와 직결된 문제로 받아들여지고 있다.
'경제 기반 상실'과 '소음 및 재산권 피해 잔존'이라는 이중 부담 가능성이 제기되면서 향후 이전 방식과 보완책을 둘러싼 갈등은 더욱 커질 전망이다.
baek3413@newspim.com