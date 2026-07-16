李대통령 "동물복지진흥원 빨리 추진하라…반려동물 진료비 공적 책임 검토도"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 16일 동물복지전담기구 신설과 반려동물 진료비 부담 완화 방안을 추진하라 지시했다.
- 정부는 동물복지진흥원 설립과 공공·상생 동물병원 지정, 진료비 공개·표준화를 통해 취약 가구 지원을 검토했다.
- 이 대통령은 공공 동물진료 도입 여부를 실시간 여론조사로 물었으며 송 장관에게 시범사업 등 실현 가능한 과제부터 추진하라 주문했다.
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가격 표준화 작업을 하려 해"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 16일 대통령 선거 공약이었던 동물복지전담기구 신설 문제를 확인하며 공적 책임을 강화해 반려동물 진료비 부담을 낮추는 방안을 강구하라고 지시했다.
이 대통령은 이날 오후 청와대 영빈관에서 농림축산식품부 업무 보고 도중 "동물 복지를 전담하는 기구는 어떻게 되고 있나. 대선 공약이기도 하다"고 물었다.
이에 송미령 농림축산식품부 장관이 "그 문제를 전담할 기타 공공기관으로 동물복지진흥원을 설립하자는 결론이 났다"고 답하자, 이 대통령은 "이 업무가 엄청나게 많다. 전담 공공기관을 하나 만들기로 결론이 났으면 빨리 추진하라"고 지시했다.
이 대통령은 그러면서 반려동물 진료비 문제도 언급했다. 이 대통령은 "요즘 경미한 질병이나 질환이 우려되거나 의심되는 경우에도 병원을 찾아서 비용을 낸다"며 "반려동물을 키우는 분들도 다 세금을 내는데 공적 책임을 약간이라도 지는 것을 검토해 봐야겠다"고 말했다.
이 대통령은 또 "보건소에 동물 진료과를 만들자고 했더니 '사람을 동물과 같이 취급하냐'는 반발이 많더라"고도 했다.
이 대통령은 "공공 영역에서 유기 동물에 대한 중성화는 돈이 많이 드는데도 이견이 없다"며 "예를 들어 공공에서 반려동물 진료나 일부 도와주는 것에 대한 의견들을 국민들에게 물어보고 싶다"고도 했다.
그러면서 이 대통령은 송 장관에게 "실현 가능한 것부터 해보고 시범 사업도 한 번 검토하면 좋겠다"고 덧붙였다.
이와 함께 이 대통령은 "공공 영역에서의 동물 진료 찬성은 1번, 반대는 2번"이라며 실시간 댓글을 통한 여론조사도 시작했다. 유튜브 약식 조사 결과 찬성과 반대는 각각 50% 정도로 갈렸다.
송 장관은 "전국에 동물 병원이 5000개 정도 있는데, 그중에서 반려동물 가구 중 취약 가구들이 이용할 수 있는 공공·상생 동물 병원을 지정하고 수가 낮게 받고자 한다"며 "그리고 동물 병원 중에서 자주 받는 진료 항목에 대해서는 진료비 공개를 하고, 가격을 표준화하는 작업을 하려고 한다"고 설명했다.
송 장관은 "지금 반려동물 가구가 1500만 정도 된다"며 "공공 병원이나 상생 병원 같은 이름으로 시작해보면 좋겠다"고 강조했다.
pcjay@newspim.com