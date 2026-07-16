【韩股收盘】 KOSPI指数如"过山车" 跌幅逾6%收于6820.6点

纽斯频通讯社首尔7月16日电 受半导体板块大幅下跌拖累，韩国综合股价指数（KOSPI）16日收盘大跌6.38%，失守6900点。当天，韩国有价证券市场和创业板指数（KOSDAQ）双双触发卖盘熔断机制，外资和机构投资者合计净卖出超3.7万亿韩元。

图为位于首尔中区韩亚银行的交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

韩国交易所数据显示，当天KOSPI指数收于6820.60点，较前一交易日下跌463.81点，跌幅6.38%。其中，外资净卖出1.3771万亿韩元，机构投资者净卖出2.3681万亿韩元，个人投资者净买入3.6606万亿韩元。

当天上午9时10分，KOSPI 200股指小型期货价格较基准价下跌5.22%，触发主办卖盘程序化交易熔断机制。这是韩国主板市场今年以来第37次启动熔断机制。

当天市值排名靠前的个股多数下跌。三星电子下跌8.77%，SK海力士下跌11.53%，SK Square下跌12.30%，三星电子优先股下跌10.42%，三星电机下跌9.62%，现代汽车下跌2.07%，LG新能源下跌0.30%，三星生命下跌1.93%，KB金融集团下跌0.28%；三星生物制剂上涨0.94%。

分析认为，多重利空因素叠加导致韩国半导体板块承压。美国云计算企业CoreWeave传出研究内存价格对冲方案、中国长鑫存储公布扩产计划以及隔夜美国存储芯片相关股票大幅下跌，共同加剧了市场对存储芯片供需前景的担忧，引发韩国半导体板块集中抛售。

与此同时，韩国银行（央行）当天宣布上调基准利率，但由于这一决定符合市场普遍预期，对股市整体影响相对有限。

大信证券表示，美国市场半导体行业连续出现利空消息，使市场对存储芯片供应增加及数据中心投资放缓的担忧升温，市场对于存储芯片价格见顶及需求放缓的忧虑进一步加剧，对韩国半导体行业形成较大压力。在外资和机构同步抛售背景下，半导体板块跌幅尤为明显。

当天，韩国创业板指数收于791.84点，较前一交易日下跌37.59点，跌幅4.53%。外资和机构分别净卖出3036亿韩元和1562亿韩元，个人投资者净买入4466亿韩元。

首尔外汇市场，韩元对美元汇率收于1美元兑1480.4韩元，较前一交易日上涨4.3韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社