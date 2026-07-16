경북도의회 전반기 1기 예결특위 구성...위원장 김진욱 의원

AI 핵심 요약beta
- 경북도의회는 16일 김진욱 의원을 예결특위 위원장에 선임했다.
- 김상일 의원은 부위원장에 뽑혔고 예결특위는 17명으로 꾸려졌다.
- 예결특위는 2027년 6월 30일까지 예산·결산을 심사한다.
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[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 제13대 경북도의회 전반기 1기 예산결산특별위원회 위원장에 김진욱 의원(상주시)이 선임됐다. 또 부위원장에는 김상일 의원(포항시)이 선임됐다. 예결특위는 16명으로 구성됐다.
경북도의회는 16일 속개된 제364회 임시회 제4차 본회의에서 이와 같은 내용을 담은 제13대 전반기 제1기 예산결산특별위원회(예결특위)를 새롭게 구성했다.
이날 공식 출범한 예결특위는 경북도의원 정수가 60명에서 64명으로 늘어남에 따라 총 17명의 위원으로 꾸려졌다. 이들 예결특위원들은 오는 2027년 6월 30일까지 활동한다.
경북도와 경북도교육청의 예산안과 결산, 기금 등을 종합적으로 심사·의결하며 도민의 삶과 직결되는 민생 예산의 효율적 배분과 재정 운용의 건전성 확보에 핵심적인 역할을 맡게 된다.
위원장으로 선출된 김진욱 위원은 상주 출신 재선 위원으로 2002년 상주시의원으로 정계에 입문했다. 그동안 지역 발전과 도민 삶의 질 향상을 위한 정책 발굴에 힘써왔다. 농업과 건설, 주거환경 개선 등 실질적인 정책 성과를 만들어 온 경험을 토대로 예결특위를 안정적이고 균형 있게 이끌 것으로 기대된다.
부위원장으로 선출된 김상일 위원은 포항 출신 초선 의원으로 포항시의원 출신이자 제35대 포항향토청년회 회장, 바르게살기운동 포항시협의회 청년회 고문 등을 역임하며 지역사회 활동을 이어왔다.
김진욱 예결특위 위원장은 "도민의 소중한 세금이 꼭 필요한 곳에 합리적이고 효율적으로 쓰일 수 있도록 막중한 책임감을 갖고 예산 심사에 임하겠다"며 "도민이 체감할 수 있는 민생 지원 사업은 적극 뒷받침하고 건전하고 효율적인 재정 운용을 통해 경북의 미래 기반을 탄탄히 다지는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
이번에 구성된 경북도의회 예결특위 위원은 다음과 같다. 위원장 김진욱(상주), 부위원장 김상일(포항), 위원(가나다순)은 김상일(포항3), 김수문(의성2), 김진욱(상주2), 마정연(비례), 박승직(경주4), 백운성(경산1), 송병길(상주1), 윤기현(경산2), 윤종호(구미6), 윤철남(영양), 이명희(구미5), 임무석(영주2), 정세현(구미2), 정숙경(비례), 정용채(비례), 조용진(김천3), 황재철(영덕) 의원 등이다.
nulcheon@newspim.com