경북도의회, 연규식 의원 제13대 전반기 대변인 임명

AI 핵심 요약beta
- 경북도의회가 16일 연규식 의원을 제13대 전반기 대변인으로 임명했다
- 연 대변인은 도의회 정책·성과 홍보와 공식 입장 표명 등 소통 창구 역할을 맡게 됐다
- 연 대변인은 책임감을 갖고 가교 역할을 다하겠다고 했고 김 의장은 소통 강화를 기대했다
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[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 연규식 경북도의원(포항4·국민의힘)이 제13대 경북도의회 전반기 대변인으로 임명됐다.
16일 경북도의회에 따르면 김희수 의장은 이날 오전 10시 30분 도의회 의장실에서 연규식 의원(포항4·국민의힘)을 제13대 전반기 경북도의회 대변인으로 임명했다.
대변인은 주요 정책과 의정 활동 성과를 도민에게 알리고 주요 현안에 대한 도의회의 공식 입장을 대외적으로 표명하는 역할을 담당하며 언론과의 원활한 소통을 통해 의정 활동에 대한 도민의 이해와 공감대를 높이는 역할을 수행한다.
연규식 의원은 제12대 경상북도의회에서 문화환경위원회와 의회운영위원회 위원으로 활동했으며 후반기에는 독도수호특별위원회 위원장을 맡아 독도 영토 주권 수호와 국내외 홍보 강화에 힘써왔다.
제13대 전반기에는 의회운영위원회와 행정보건복지위원회 위원으로 선임돼 의회 운영 전반과 도민 복리 증진을 위한 폭넓은 의정 활동을 이어가고 있다. 다양한 위원회 활동을 통해 쌓은 경험과 현안에 대한 높은 이해도를 바탕으로 대변인 역할을 충실히 수행할 것으로 기대된다.
연규식 대변인은 "막중한 책임감을 갖고 의회의 주요 정책과 의정 활동 성과를 신속하고 정확하게 전달하겠으며 언론과 의회, 도민을 잇는 가교 역할에 최선을 다하겠다"고 말했다.
김희수 의장은 "연규식 의원이 풍부한 의정 경험과 소통 역량을 바탕으로 도의회의 입장을 효과적으로 전달할 것으로 기대한다"며 "제13대 전반기 경북도의회는 도민의 목소리를 더욱 가까이에서 듣고, 도민과 적극적으로 소통하며 신뢰받는 열린 의회를 만들어가겠다"고 밝혔다.
nulcheon@newspim.com