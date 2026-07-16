제5대 창원특례시장 인수위원회 활동백서 발간…시정 방향·공약 공유

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- 창원시는 16일 제5대 창원특례시장직 인수위 활동백서를 발간했다.
- 백서에는 6월 9일부터 29일까지 인수위의 시정 비전·공약·현안 점검 등 21일 활동 내용이 담겼다.
- 창원시는 백서를 관계 기관에 배부하고 시 누리집에 공개해 향후 시정 운영 참고자료로 활용할 계획이다.
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시정 운영 참고자료 활용
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 제5대 창원특례시장 취임을 앞두고 인수위원회 21일간의 활동을 정리한 '제5대 창원특례시장직 인수위원회 활동백서'를 발간했다.
창원시는 16일 시청 접견실에서 제5대 창원특례시장직 인수위원회 활동백서 전달식을 열고 인수위원회가 준비해 온 제5대 시정 운영 방향과 활동 내용을 공유했다고 밝혔다.
전달식에는 강기윤 창원시장과 조청래 인수위원장, 인수위원, 자문위원, 관계 공무원 등이 참석했다.
이번 백서는 인수위원회가 공식 출범한 6월 9일부터 29일까지 21일 동안 진행한 활동 전반을 담은 기록물이다. 인수위원회 운영 과정과 주요 정책 검토, 시정 비전·목표 수립, 공약 검토, 현안 사업 점검 등 제5대 시정 출범을 위해 추진한 주요 내용을 정리했다.
백서는 '창원특례시민과의 86개 약속', '창원의 미래를 설계할 힘찬 첫걸음', '풍요로운 창원의 새 시대' 등 3장으로 구성했다. 인수위원회가 점검한 시정 과제와 정책 검토 결과, 민선 9기 공약 방향을 체계적으로 수록했고 회의 진행 과정과 현장 점검, 시민 소통 활동 등을 사진 자료와 함께 정리해 향후 시정 운영 참고자료로 활용할 수 있도록 했다.
조청래 인수위원장은 백서에 대해 "제5대 창원특례시정의 출발을 준비하는 과정에서 인수위원회의 고민과 노력을 담은 기록"이라며 "앞으로 시정 운영의 밑거름이 되기를 바란다"고 말했다.
강기윤 시장은 "짧은 기간에도 제5대 시정의 안정적인 출범을 위해 힘을 보탠 인수위원과 자문위원들에게 감사한다"며 "백서에 담긴 제언과 기록을 바탕으로 '시민이 먼저, 행복한 창원'을 구현해 나가겠다"고 전했다.
제5대 창원특례시장직 인수위원회 활동백서는 관계 기관에 배부하고 시민 누구나 열람할 수 있도록 창원특례시 누리집에도 공개될 예정이다.
news2349@newspim.com