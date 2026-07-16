'통일교 1억 수수' 권성동 징역 2년 확정…민주 "정교유착 준엄한 심판"

AI 핵심 요약beta
- 민주당이 16일 권성동 징역 2년 확정에 비판했다
- 통일교 불법자금 수수는 정교유착 범죄라 지적했다
- 민주당은 배후 추적과 공정 회복을 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당은 통일교 측으로부터 불법 정치자금 1억원을 수수한 혐의로 징역 2년을 확정받은 권성동 국민의힘 전 의원에 대해 "민주주의를 유린한 정교유착 세력에 내려진 준엄한 심판"이라고 평가했다.
박지혜 민주당 대변인은 16일 브리핑을 통해 "사법부의 이번 판결은 정치권력과 종교권력이 결탁해 공정한 선거질서를 무너뜨리고 헌법이 규정한 정교분리의 원칙을 짓밟은 정교유착 범죄에 대한 준엄한 심판"이라며 이같이 밝혔다.
박 대변인은 "특정 종교 세력의 뒷돈으로 권력을 매수하고 대한민국 민주주의를 퇴행시킨 행태는 결코 용납될 수 없다"고 했다.
박 대변인은 "권 전 의원은 윤석열 대선 캠프의 핵심이자 정권 탄생의 일등공신 중 한 사람"이라며 "대통령과 가장 가까운 핵심 인물이 종교 집단의 이권을 대변하고 청탁의 창구가 됐다는 사실은 윤석열 정권의 도덕성이 어디까지 추락해 있었는지를 보여주는 한 단면이기도 하다"고 했다.
그러면서 "민주당은 국민과 함께 이 사태의 배후를 끝까지 추적하는 한편 종교 세력과 결탁해 권력을 사유화하려 했던 모든 시도를 밝혀내어 윤석열 정부 시기 무너진 공정과 정의를 바로 세우겠다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com