장종태 "시당위원장 출마는 대전 향한 마지막 봉사"…정면돌파 선언

AI 핵심 요약beta
- 장종태 의원이 16일 민주당 대전시당위원장 출마를 공식 선언하며 대전을 위해 마지막까지 봉사하겠다고 했다.
- 당원 중심의 상시 시당 운영과 여성·청년 참여 확대, 청년 미래 플랫폼 구축 등 혁신 구상을 내놨다.
- 지방의원 전문 지원과 원팀 대응체계로 지역 현안·국비 확보를 이끌고 강한 대전시당을 만들겠다고 했다.
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365일 당원 중심 시당 혁신…청년 미래 플랫폼 및 지방의원 상시 지원 약속
트램·광역철도 등 지역 현안 해결 위한 '원팀 컨트롤타워' 체계 구축 공언
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 장종태 더불어민주당(대전 서구갑) 국회의원이 대전시당위원장 출마를 둘러싸고 정치적 포석이라는 시선에 대해 "대전을 위해 마지막까지 봉사할 길을 찾는 과정"이라며 정면으로 답했다.
차기 국회의원 도전 가능성을 기계적으로 부인하거나 질문을 피해가기 보다 대전이 자신을 키워준 만큼 당원 중심의 시당 혁신과 지역 발전으로 보답하겠다는 뜻을 분명히 했다. 시당위원장직을 개인의 정치적 체급을 높이는 자리가 아닌 당원과 지역 정치권의 역량을 하나로 모으는 책임의 자리로 만들겠다고 강조한 것이다.
장종태 의원은 16일 대전시의회 로비에서 기자회견을 열고 민주당 대전시당위원장 출마를 공식 선언했다.
이번 시당위원장 출마를 두고 차기 국회의원 출마를 염두한 행보라는 시선에 대해 묻는 <뉴스핌>에 장 의원은 잠시 침묵하다 '진정성'을 강조했다.
장 의원은 지난 시장직 도전과 이번 시당위원장 출마는 모두 대전을 위한 봉사라는 같은 방향에 놓여 있다고 힘줘 말했다.
장 의원은 "어린 시절 대전에 정착해 신문 배달을 하던 시절부터 공직자와 서구청장, 국회의원에 이르기까지 자신의 삶을 대전과 떼어놓을 수 없다"며 "대전이 저를 품어주고 키워줬다. 대전을 위해 마지막까지 봉사할 수 있는 길을 찾아가겠다는 것이 제 진심이다. 이점을 꼭 알아달라"고 당부했다.
실제로 장종태 의원이 자신의 진정성을 입증할 방법으로 내놓은 것은 당원 중심의 시당 운영이다. 선거 때만 문을 여는 조직이 아닌 365일 당원의 목소리를 듣고 당원이 제안한 아이디어가 지역 정책과 국회 입법, 국가예산 사업으로 이어지도록 하겠다는 구상이다.
여성과 청년이 단순히 행사에 동원되는 역할을 넘어 의사결정과 정책 수립에 직접 참여하도록 관련 위원회의 권한과 활동도 강화할 계획이다. 일자리와 주거, 창업·교육 등 청년이 체감하는 문제를 정책으로 연결하는 청년 미래 플랫폼도 추진한다는 계획이다.
당 소속 지방의원에 대한 지원도 약속했다. 조례 제정과 예산 심사, 정책 개발 과정에서 시당 차원의 전문교육과 컨설팅을 상시 제공해 지방의원의 의정 역량을 높이겠다고 밝혔다.
지역 현안과 국비 확보에는 국회의원과 시장, 구청장, 시구의원이 함께 움직이는 원팀 대응체계를 구축하겠다고 말했다. 충청권 광역철도와 도시철도 2호선 트램, 공공기관 2차 이전 등 주요 현안에서 시당이 실질적 정치적 컨트롤타워 역할을 맡겠다는 구상도 내놨다.
장 의원은 "정치는 남을 탓하는 일이 아니라 책임을 지는 일"이라며 "지난 선거 과정에서 흩어진 마음을 하나로 모으고, 민주당의 실력을 시민들에게 결과로 보여드리겠다"고 강조했다.
이어 "시장과 구청장, 시·구의원들이 시민의 선택에 제대로 응답하려면 개인의 힘만으로는 부족하다"며 "시당이 지역 정치인들의 정책과 의정활동을 뒷받침하는 시스템을 갖춰야 한다"고 말했다.
끝으로 장종태 의원은 "오직 민주당만 바라보고 한길을 걸어왔다"며 "당원이 주인이 되고 시민에게 유능함으로 인정받는 강한 대전시당을 반드시 만들겠다"고 지지를 호소했다.
gyun507@newspim.com