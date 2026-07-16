이동욱, '킬러들의 쇼핑몰2' 귀환…압도적 킬러 아우라

AI 핵심 요약beta
- 킹콩by스타쉽이 16일 이동욱 포스터 비하인드 스틸을 공개했다
- 킬러들의 쇼핑몰 시즌2는 삼촌 정진만과 조카 정지안이 글로벌 세력과 맞서는 액션 시리즈다
- 이동욱은 강렬한 킬러 비주얼로 시즌2 기대감을 높였고, 디즈니+에서 22일 첫 공개된다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이동욱이 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 포스터 촬영 비하인드 스틸을 통해 한층 강렬해진 킬러의 아우라를 드러냈다.
16일, 킹콩 by 스타쉽은 디즈니+의 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에서 '정진만' 역으로 출연하는 이동욱의 포스터 촬영 비하인드 스틸을 공개했다.
'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 살아 돌아온 삼촌 정진만이 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 조카 정지안(김혜준 )과 함께 '바빌론' 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 스타일리시 액션 시리즈. 전 세계적인 사랑을 받았던 지난 시즌에 이어 더 거대해진 세계관과 한층 업그레이드된 장르적 재미를 예고하며 벌써부터 팬들의 관심을 집중시키고 있다.
그 가운데 공개된 사진에서 이동욱은 눈빛만으로도 정진만의 귀환을 알리며 보는 이들의 시선을 고정시킨다. 그는 수더분하면서도 미스터리한 삼촌의 모습부터 상처 가득한 킬러의 얼굴까지 완벽하게 소화하기도. 특히 총을 든 이동욱의 비주얼은 강렬한 에너지를 뿜어내며 그가 선보일 스타일리시 액션에 대한 기대감을 한껏 고조시킨다.
이동욱은 지난 '킬러들의 쇼핑몰' 첫번째 시즌에서 미스터리한 삼촌이자 전직 용병으로 시청자들의 큰 호응을 불렀다. 그는 인물의 서사에 깊이를 더해 여운을 남긴 것은 물론, 폭발적인 아우라를 더한 액션으로 짜릿한 쾌감까지 선보이며 이야기 속으로 흠뻑 빠져들게 만든 것. 이에 이동욱이 또다시 그려낼 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에 기대가 모인다.
한편, 이동욱, 김혜준, 조한선, 금해나, 김민, 정윤하, 현리, 오카다 마사키, 이태영 등이 출연하는 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 디즈니+에서 공개되며 오는 22일 1, 2회 공개를 시작으로 매주 수요일 2개씩, 총 8개의 에피소드로 만나볼 수 있다.
moonddo00@newspim.com