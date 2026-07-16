강정호 강원도의원 "속초항 운영실태 심각…무역항 기능 마비" 질타

AI 핵심 요약beta
- 강정호 위원장이 16일 속초항 운영 부실을 지적했다
- 속초항 장기계류·시설 방치로 무역항 기능이 마비됐다
- 강원도는 선박 처리·터미널 정비로 속초항 정상화 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강정호 강원특별자치도의회 농림수산위원장이 속초항 운영 실태의 심각성을 지적하며 강도 높은 개선을 촉구했다.
16일 강원도의회에 따르면 강 위원장은 제347회 강원특별자치도의회 제6차 농림수산위원회 해양수산국 업무보고에서 "속초항은 항만법에 따른 지방관리무역항으로 관리 주체가 강원도임에도 불구하고 연안여객터미널과 국제여객터미널, 크루즈터미널 등 3개 시설 모두 제대로 운영되지 못하고 있다"며 강하게 질타했다.
특히 "300t에서 700t급 장기 계류 선박 3척으로 인해 선박 접안이 원활하지 못한 상황"이라며 "남은 선석마저 해경 함정 배치로 활용이 제한돼 사실상 무역항 기능이 마비된 상태"라고 지적했다.
시설 노후화와 방치 문제도 도마에 올랐다. 강 위원장은 "국제여객터미널은 리모델링 지연으로 시설이 크게 낙후됐고 연안여객터미널은 소송으로 수년째 방치돼 흉물로 전락했다"며 "속초 도심과 인접한 입지에도 불구하고 항만 미관이 관광도시 이미지에 악영향을 주고 있다"고 강조했다.
이어 "블라디보스토크를 오가는 국제카페리 역시 유가 문제로 사실상 운항이 중단된 것으로 알고 있다"며 "현재 상황은 무역항 기능이 사실상 상실된 것과 다름없다"고 비판했다.
이에 대해 남진우 강원도 해양수산국장은 "장기 계류 선박은 연구용역을 통해 폐선 또는 매각을 추진할 계획"이라며 "연안여객터미널도 소송 종료 후 행정대집행을 통해 관광객과 지역주민을 위한 공간으로 활용하겠다"고 밝혔다.
강정호 위원장은 "강원도가 관리하는 속초항이 조속히 정상화돼 무역항 기능을 회복하고 속초 관광객 3000만명 시대를 견인하는 핵심 인프라로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com