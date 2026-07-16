건설업 취업자 4년 새 26만명 감소…착공 절벽에 일할 사람 없어

AI 핵심 요약beta
- 국가데이터처는 16일 건설업 취업자가 4년째 감소해 2026년 190만명 수준으로 줄었다고 밝혔다.
- 건설투자 역성장과 착공·기성 단계 병목, 고령화·청년 기피로 노동집약형 일자리가 줄며 고용 충격이 커졌다고 분석했다.
- 전문가들은 PF 정상화와 공사비 구조 개선으로 공사 물량을 늘리고, 청년 유입·숙련 인력 확보·통계 보완 등 질적 고용 정책 전환을 주문했다.
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건설업 고용 비중 6.6%로 축소
경기침체·고령화·기술집약화 중첩
"착공·기성 회복이 우선"
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 건설업 취업자 수가 2022년 정점을 기록한 이후 4년 연속 감소세를 이어가고 있다. 건설경기 침체로 공사 물량이 줄어든 데다 착공과 기성 단계의 병목 현상, 고령화와 청년층의 건설업 기피 현상까지 겹친 결과로 풀이된다. 전문가들은 단순한 고용 확대보다 실제 공사 물량을 늘리는 동시에 중장기적으로는 숙련 인력 확보와 생산성 향상에 초점을 맞춘 고용 정책 전환이 필요하다고 제언한다.
16일 국가데이터처 경제활동인구조사에 따르면 건설업 취업자 수는 2022년 212만명에서 2026년 190만명 수준으로 줄었다.
올 5월 취업자 수는 192만명으로 전년 동월보다 2.2%(4만4000명) 감소했다. 최고치였던 2022년 5월 218만명과 비교하면 약 11.9%(26만명) 줄었다. 전체 취업자에서 건설업이 차지하는 비중도 같은 기간 7.7%에서 6.6%로 축소됐다.
고용구조도 취약하다. 2024년 건설업조사 기준 종사자 176만명 가운데 전문직별 공사업 종사자는 113만명으로 64.2%를 차지했다. 직종별로는 임시직이 88만8000명으로 전체의 50.5%에 달했다. 경기 충격이 발생하면 전문건설과 임시직을 중심으로 고용 이탈이 빠르게 나타날 수 있는 구조다.
박선구 대한건설정책연구원(이하 '건정연') 경제금융연구실장은 "건설고용 감소는 단일 요인이 아니라 경기적 요인과 구조적 변화, 통계적 함정이 중첩된 결과"라고 분석했다.
가장 큰 원인은 건설경기 침체다. 건설투자는 2021년부터 2025년까지 5년 연속 역성장했고 2025년에는 9.8% 급감했다. 수주와 인허가가 착공으로 이어지지 않고 착공한 사업도 공기 지연으로 기성이 부진한 이중 병목이 발생했다. 공사비 상승과 프로젝트파이낸싱(PF) 경색, 자금조달 부담과 규제도 영향을 미쳤다.
건설고용은 수주보다 기성과 건설투자의 영향을 후행적으로 받는다. 실제 공사 물량인 기성이 회복되지 않으면 고용 반등도 제한적일 수밖에 없다는 분석이다.
인력구조 변화도 영향을 미쳤다. 건설기술인 가운데 20~30대 비중은 16.2%에 그쳤으나 50대 이상은 56.9%에 달했다. 청년층 유입은 줄고 숙련인력의 은퇴가 본격화하면서 품질과 안전, 생산성 저하 우려도 커진 실정이다.
건설산업이 노동집약형에서 기술집약형으로 전환하는 점도 고용 감소의 배경이다. BIM(빌딩정보모델링)과 디지털 설계, 드론·3D 스캔, 모듈러·PC(프리캐스트 콘크리트) 공업화가 확산하면서 현장 인력 수요는 줄고 디지털 설계와 데이터 관리 인력 수요는 늘었다.
외국인 근로자를 충분히 반영하지 못하는 통계 한계도 지적됐다. 건설업 외국인 근로자 규모는 조사 방식과 집계 대상에 따라 10만명대에서 40만명대까지 차이가 난다. 이를 고려하면 취업자 수 감소를 곧바로 현장 인력 감소로 해석하기 어렵다.
건정연은 단기적으로 착공과 기성 증가를 정책 목표로 삼아 프로젝트 파이낸싱(PF) 정상화와 공사비 구조 개선, 사회간접자본(SOC) 집행 효율화를 추진해야 한다고 제안했다. 중장기적으로는 경력경로와 기능등급제 인센티브를 마련하고 교육훈련과 사회보험 등 처우를 개선해 청년층 유입을 늘려야 한다고 봤다.
박 실장은 "착공과 기성의 회복, 청년 유입, 고용의 질적 전환이 정확한 통계라는 토대 위에서 맞물려야 건설고용이 안정화 궤도에 들어설 수 있다"고 강조했다.
chulsoofriend@newspim.com