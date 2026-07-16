영주서 급류 휩쓸려 실종 70대 추정 시신 발견...수색 8일만

AI 핵심 요약beta
- 경북 영주에서 9일 급류에 실종된 70대 남성이 16일 영주 일원교 하류에서 시신으로 발견됐다.
- 시신 발견 지점은 실종된 남원천에서 약 12km 떨어진 곳이었다.
- 경찰은 감식을 통해 신원을 확인하고 사망 경위를 조사할 방침이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
경북소방, 연인원2620명 동원...8일째 수색
[영주=뉴스핌] 남효선 기자 = 폭우가 쏟아지던 지난 9일 오전 10시 1분쯤 경북 영주시 풍기읍 남원천 일원에서 급류에 휩쓸려 실종됐던 70대 남성 A씨로 추정되는 시신이 16일 오전 11시 8분쯤 발견됐다.
실종된 지 8일 만이다.
16일 경북소방본부 등에 따르면 A씨로 추정되는 시신이 발견된 지점은 영주 일원교 일원으로 A씨가 실종된 남원천에서 약 12km 떨어진 하류 지점이다.
경찰은 시신 감식을 통해 신원을 확인하는 등 구체적인 사망 경위를 조사할 방침이다.
앞서 A씨는 호우 특보가 발효됐던 지난 9일 오전 10시 1분쯤 영주시 풍기읍 성내리 남원천 변에서 생활지원사와 산책하던 중 급류에 휩쓸리면서 실종됐다.
실종 신고를 받은 경북소방 등 구조 당국은 의용소방대, 경찰, 시청, 보건소 등 관계 기관 연인원 2620명을 동원해 8일째 수색을 전개해왔다.
구조 당국은 수색 8일째인 16일 오전 7시에 구조대원과 경찰, 의용소방대 등 183명과 헬기, 드론, 구조견, 보트, 수상 오토바이 등 장비 58대를 투입해 수색을 재개했다.
소방 등 구조 당국은 이날 오전 11시 8분쯤 영주 일원교 일원에서 A씨로 추정되는 시신을 발견해 경찰에 인계했다.
nulcheon@newspim.com