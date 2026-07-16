임미애, 與 최고위원 출마…"지금 필요한 것은 당청 갈등 아닌 '원팀' 지도부"

AI 핵심 요약beta
- 임미애 더불어민주당 의원이 16일 전당대회 최고위원 출마를 공식 선언했다
- 지방선거 패배와 내부 분열을 비판하며 진영 밖과도 통하는 통합형 리더십을 강조했다
- 정청래 전 대표의 불출마를 요구하고 보안수사권 보완 등 책임정당 역할을 강조했다
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 임미애 더불어민주당 의원이 8·17 전당대회 최고위원 도전을 16일 공식 선언했다.
임 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "지금 필요한 것은 대통령과 갈등을 빚는 지도부가 아니라 원팀으로 국정을 책임질 진짜 여당 지도부"라고 밝혔다.
임 의원은 "지방선거에서 당 지도부는 위기를 관리하기는커녕 오히려 갈등을 키우고 방치해 더 큰 위기를 자초했다. 반드시 이겨야 하는 선거에서 패배했다"고 했다.
이어 "선거가 끝나고 남은 것은 진영 내부의 분열과 반목이었다"며 전임 '정청래 지도부'를 겨냥했다.
그러면서 "지방선거의 패배로부터 배우고 반성하고 성찰하며 다시 이기는 민주당을 만들 지도부가 필요하다"며 "다른 생각을 가졌다는 이유로 동지를 배제하고, 줄 세우기를 하는 '자기 정치'는 민주당의 리더십이 될 수 없다"고 짚었다.
임 의원은 "경북에서 민주당에 우호적이지 않은 사람들을 직접 만나고 설득하며 정치를 해왔다"며 "지금 민주당에 필요한 것은 진영 안에서만 통하는 리더십이 아니라, 진영 밖의 사람과도 대화할 수 있는 리더십"이라고 강조했다.
출마 선언 후 임 의원은 기자들과 만남에서 당권 주자들 사이 '자기정치' 공방이 일어난 것과 관련해 "정청래 전 대표는 이번 지방선거 결과를 둘러싸고 많은 당원들과 지지자들이 분열과 갈등, 그리고 반목의 시간들을 보내고 있다는 것을 눈으로 확인했다면 설사 억울하다고 해도 겸허하게 민심을 보고 이번 전당대회에 출마하지 않는 것이 맞았다고 생각한다"고 말했다.
보안수사권을 둘러싼 당내 갈등과 관련해서 임 의원은 "사회적 약자에게 피해를 줄 수 있는 부분이 있다면 그 부분에 대한 보완책을 마련해야 한다"며 "책임있는 정당이라면 대안 방안을 만드는 게 반드시 필요하다"고 했다.
다만 "검찰이 과거와 같이 퇴행적 행보를 한다면, 그걸 용납할 민주당 지지자와 국민은 아무도 없다"고 덧붙였다.
chogiza@newspim.com