원주시, '성매매 뿌리 뽑기' 북콘서트 22일 개최

AI 핵심 요약beta
- 원주시가 22일 성매매 뿌리뽑기 북콘서트를 개최했다
- 저자와 활동가들이 성매매 실태·제도·운동 과제를 논의했다
- 피해여성 회복 지원과 시민 인식 개선 통해 구조적 문제로 성매매를 인식하게 했다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 성매매피해상담실 '원빛' 주관으로 오는 22일 오전 원주시청 지하 1층 다목적홀에서 '성매매 뿌리 뽑기' 북콘서트를 개최한다고 16일 밝혔다.
이번 행사는 '2026년 성매매피해자 사회적응 및 시민인식 개선 프로그램'의 일환으로 성매매 문제에 대한 인식을 높이고 피해자 회복을 지원하기 위해 기획됐다.
'성매매 뿌리 뽑기'의 저자 신박진영 '성매매문제해결을 위한 전국연대' 정책위원장과 황금명륜 '젠더정의행동 GOMA' 대표가 북콘서트에 참여해 진행자와 대담을 진행한다.
두 저자는 책의 기획 배경과 세계 각국의 성매매 실태, 법과 제도, 반성매매 운동의 현황 및 과제를 살펴보고 성매매 문제 해결을 위한 변화 방향을 모색할 예정이다.
행사는 시민들로부터 접수한 질문을 바탕으로 북토크를 진행한 뒤 참여자들과 질의응답과 소감 나눔으로 이어진다.
시는 이번 북콘서트를 통해 성매매 피해여성에게 심리적 지지와 공감의 기회를 제공하고 자존감 회복 및 탈성매매 의지를 높이는 한편 시민들에게는 성매매의 원인과 수요 구조, 국내외 정책 및 해결 방안을 교육할 계획이다.
이를 통해 성매매를 개인의 일탈이 아닌 사회 구조적 문제로 인식하는 계기를 마련할 예정이다.
이미선 여성가족과장은 "이번 북콘서트가 성매매 피해여성에게 회복을 위한 지지의 시간이 되길 바라며 시민들에게는 성매매 문제를 새로운 시각에서 바라보는 기회가 되기를 희망한다"고 말했다. 이어 "앞으로도 성매매 근절과 피해자 지원을 위한 다양한 프로그램을 지속적으로 마련하겠다"고 덧붙였다.
onemoregive@newspim.com