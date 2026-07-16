[내일날씨] 연휴 첫날 남부지방 장맛비…주말 전국 확산

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 17일 전국 흐리고 남부 비를 예보했다
- 충청·남부·제주는 20~80mm 장맛비가 내리겠다
- 17일 전국 낮 최고 27~33도로 무덥고 미세먼지는 좋겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 제헌절이자 금요일인 17일은 전국이 대체로 흐리고 충청권과 남부지방, 제주도에 비가 내리겠다.
16일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 17일 충청권과 남부지방, 제주도는 정체전선의 영향을 받아 비가 내리겠다. 이번 장맛비는 주말인 오는 18일부터 수도권을 비롯한 전국으로 확산하겠다.
예상 강수량은 대전·세종·충남과 충북 남부는 20∼60㎜, 전북과 광주·전남은 30∼80㎜다. 부산·울산·경남은 30∼80㎜, 대구·경북은 20∼60㎜, 제주도는 5∼30㎜다.
아침 최저기온은 21∼25도, 낮 최고기온은 27∼33도로 예상된다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 23도 ▲인천 23도 ▲수원 23도 ▲춘천 23도 ▲강릉 23도 ▲청주 24도 ▲대전 23도 ▲전주 24도 ▲광주 25도 ▲대구 24도 ▲부산 24도 ▲울산 24도 ▲제주 26도다.
최고기온은 ▲서울 32도 ▲인천 31도 ▲수원 31도 ▲춘천 31도 ▲강릉 29도 ▲청주 31도 ▲대전 30도 ▲전주 30도 ▲광주 30도 ▲대구 33도 ▲부산 29도 ▲울산 30도 ▲제주 31도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '보통'~'좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
yuniya@newspim.com