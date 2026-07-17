[오늘날씨] 제헌절 충청·남부지방 장맛비...전국 흐림

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 17일 충청·남부·제주에 비가 오겠다고 했다
- 아침 최저기온은 21~25도, 낮 최고는 27~33도로 전망했다
- 바다 물결은 최대 1.5m, 미세먼지는 전국 '좋음~보통'으로 예보했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 제헌절인 17일은 남부지방 등 일부 지역에 장맛비가 오겠다.
기상청에 따르면 이날 전국이 대체로 흐리고 충청권과 남부지방, 제주도에 비가 오는 곳이 있겠다.
예상 강수량은 대전·세종·충남, 충북 20~60mm다. 전북, 광주·전남는 30~80mm다. 부산·울산·경남 30~80mm, 대구·경북 20~60mm, 제주도 5~30mm다.
아침 최저기온은 21~25도로 예상된다. ▲서울 23도 ▲인천 23도 ▲수원 23도 ▲춘천 23도 ▲강릉 23도 ▲청주 24도 ▲대전 23도 ▲전주 24도 ▲광주 25도 ▲대구 24도 ▲부산 24도 ▲울산 24도 ▲제주 26도다.
낮 최고기온은 27~33도가 전망된다. ▲서울 32도 ▲인천 31도 ▲수원 31도 ▲춘천 31도 ▲강릉 29도 ▲청주 31도 ▲대전 30도 ▲전주 30도 ▲광주 30도 ▲대구 33도 ▲부산 29도 ▲울산 30도 ▲제주 31도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해·동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com