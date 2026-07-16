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2026.07.16 (목)
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전문가들, 종부세 '주택 수→가액' 전환 공감대…보유세 인상 속도엔 '이견'

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  • 재정경제부가 16일 부동산 세제 토론회를 열어 종부세 기준을 주택 수에서 가액 중심으로 전환하자는 의견이 모였다.
  • 전문가들은 1주택 최대 80% 공제가 똘똘한 한 채 쏠림과 형평성 훼손을 초래했다며 실거주 중심 공제 축소와 납부유예 도입을 제안했다.
  • 보유세 인상은 선진국 수준 강화론과 매물잠김 우려 속 속도조절론이 맞서며 보유세 확대·거래세 인하 구조 전환 필요성이 제기됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"10억 2채 세금이 30억 1채보다 무거워"…형평성 도마
비과세·장특공으로 '똘똘한 한 채' 기조 심화 지적

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 종합부동산세 과세 기준을 현행 '주택 수' 중심에서 '주택 가액' 중심으로 전환해야 한다는 데 전문가들의 공감대가 형성됐다. 초고가 1주택자에게 최대 80%를 깎아주는 세액공제가 '똘똘한 한 채' 쏠림을 부추긴다는 지적도 쏟아졌다. 다만 보유세 인상 폭과 속도를 놓고는 의견이 갈렸다.

재정경제부는 16일 '부동산 세제 국민 의견 경청 토론회'를 열고 종합부동산세(종부세) 과세체계 개편, 장기보유특별공제(장특공) 재설계 등 부동산 세제 개편 쟁점에 대한 전문가·국민 의견을 수렴했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 16일 오전 서울 중구 은행회관에서 열린 '부동산 세제 국민 의견 경청 토론회'에서 모두발언을 하고 있다. 2026.07.16 jk31@newspim.com

◆ '주택 수' 기준 형평성 도마…실거주·비거주 구분론도

이날 토론에서 가장 뚜렷하게 의견이 모인 대목은 종부세 과세 기준의 가액 전환이었다. 발제를 맡은 강성훈 한양대 정책학과 교수는 2016년 이후 서울 아파트 실거래가가 131%(동남권 166%) 오르는 동안 소비자물가는 25% 상승에 그쳤다며 집값 급등이 남긴 과세 형평성 문제를 논의의 출발점으로 제시했다.

현행 제도는 3주택 이상 보유자에게 별도 중과세율을 적용하는 주택 수 중심 체계라, 30억원 주택 1채 보유자보다 10억원 주택 3채 보유자의 세 부담이 더 무거워지는 모순이 발생한다는 것이다.

함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "공시가격이 같아도 1주택자는 종부세가 90만원 정도인데 2주택자는 192만원으로 2배 이상 차이가 난다"며 "주택 수가 아니라 가액 크기에 따라 과세하는 것이 적합하다"고 말했다.

오종현 한국조세재정연구원 연구위원도 "과세 기준은 주택 수보다 가액으로 하는 것이 형평성에 맞다"고 했고, 심충진 건국대 경영학과 교수 역시 종부세의 소득재분배 기능 강화를 위해 가액 기준이 합당하다고 봤다.

실거주와 비거주를 구분해야 한다는 제언도 이어졌다. 오 선임연구위원은 "비거주 주택에 대한 과세는 강화하고 실거주는 유지하거나 완화하는 방향을 설정할 수 있다"며 실거주 요건을 강화하되 지방 주택에 한해 1주택 요건을 완화하는 방안도 함께 논의할 필요가 있다고 했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 16일 오전 서울 중구 은행회관에서 열린 '부동산 세제 국민 의견 경청 토론회'에서 모두발언을 하고 있다. 2026.07.16 jk31@newspim.com

◆ 최대 80% 공제 집중포화…공제 대신 '납부유예' 제안도

1주택자에게 적용되는 최대 80%의 공제 혜택은 종부세와 양도소득세(양도세)를 가리지 않고 집중 도마에 올랐다. 종부세는 1세대 1주택자가 고령(최대 40%)·장기보유(최대 50%) 요건을 채우면 산출세액의 최대 80%까지 감면해 주는데, 거주 요건이 없어 실제 살지 않고 보유만 해도 한도 없이 공제가 적용된다.

양도세도 구조는 비슷하다. 강 교수는 양도차익 30억원이 같아도 다주택자의 실효세율은 약 29.3%(산출세액 약 8억8000만원)인 반면 10년 실거주한 1주택자는 약 5.0%(약 1억5000만원)로 6배 가까이 벌어진다고 지적했다.

1주택자에 대한 12억원 비과세와 최대 80% 장기보유특별공제가 중복 적용된 결과로, '똘똘한 한 채' 기조를 심화시킨다는 분석이다.

이에 대해 남기업 토지자유연구소장은 "비싼 집 한 채를 오래 보유할수록 세금을 낮춰주니 똘똘한 한 채 현상이 일어난다"며 "거주 여부와 상관없이 1주택 종부세 혜택은 폐지해야 한다"고 주장했다.

문윤상 한국개발연구원(KDI) 연구위원도 공제 혜택이 역진적으로 설계돼 있다며 공제 대신 납부유예 제도를 활용하는 방안을 제시했으며, 심 교수는 보유기간 기준을 실거주기간으로 대체하고 공제 한도를 60%로 낮추는 절충안을 내놨다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 16일 오전 서울 중구 은행회관에서 열린 '부동산 세제 국민 의견 경청 토론회'에서 모두발언을 하고 있다. 2026.07.16 jk31@newspim.com

◆ "선진국 수준 인상" vs "매물잠김 우려"…속도조절 이견

보유세 인상의 폭과 속도를 놓고는 시각이 엇갈렸다. 남 소장은 "한국 보유세 실효세율은 주요 선진국의 3분의 1에서 5분의 1 수준"이라며 "선진국 수준으로 보유세를 강화하는 것은 징벌적 과세라 할 수 없다"고 주장했다. 종부세뿐 아니라 재산세도 함께 올려야 한다는 주장이다.

이광수 광수네복덕방 대표는 "보유세는 징수 목적이 아니라 시장을 교정하는 역할"이라며 "실효세율이 올라가는 순간 매물이 나오고 시장 선순환을 만들 수 있다"고 말했다. 다만 지속가능성을 위해 인상 대상은 초고가 주택으로 한정하자고 제안했다.

반면 함 랩장은 과세가 시장 수용성을 넘어 급격히 강화되면 매물잠김, 거래량 감소 등 부작용이 불가피하다며 보유세 인상은 제한적으로 해야 한다고 맞섰다. 대안으로는 현행 60%인 종부세 공정시장가액비율을 80%로, 재산세는 60%로 올리는 방안을 제시했다.

공시가격 현실화율 동결과 공정시장가액비율 완화가 중첩되면서 과세표준이 실제 시가를 과소 반영하고 있다는 문제의식이다.

진창하 한양대 경제학부 교수는 국제비교의 착시를 지적했다. 국내총생산(GDP) 대비 보유세 부담은 경제협력개발기구(OECD) 평균을 웃도는 반면 부동산 가치 대비 실효세율(0.15%)이 OECD 평균(0.33%)의 절반에도 못 미치는 것은 그만큼 집값이 비싸기 때문이라는 것이다.

진 교수는 "보유세는 높이고 거래세는 낮추는 구조 전환"이 필요하다고 주문했으며, 문 연구위원은 양도세의 동결효과가 시장을 왜곡한다며 보유기간 중 납부한 보유세만큼 양도세를 감면해주는 연동 방식을 제안하기도 했다.

hyun9@newspim.com

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[단독] 'Z플립8'에 주름 개선 신기술 뺐다 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 폴더블폰의 고질적인 화면 주름을 줄이기 위해 '플렉스 티타늄'을 도입했지만, 접힘부 굴곡과 단차에 대한 소비자 불만이 이어져 온 갤럭시 Z플립8은 제외됐다. 고급 기술을 상위 제품에 먼저 적용해 제품 간 차별화를 두는 전략은 기존에도 활용해 왔다. 다만 화면 주름 개선은 새로운 편의 기능을 추가하는 것과 달리 폴더블폰의 기본 사용감과 완성도에 직결된다는 점에서 이번 선별 적용의 배경에 관심이 쏠린다. 업계에서는 폴드와 플립의 서로 다른 패널 구조와 접힘 방향, 별도 설계·내구성 시험, 양산 검증 과정이 영향을 미친 것으로 보고 있다. 전작 기준 폴드7이 플립7보다 출고가가 약 89만원 높아 신기술 비용을 상대적으로 흡수하기 수월하다는 점에서 원가 부담 가능성도 거론됐지만, 삼성 측은 직접적인 이유는 아니라는 입장이다. ◆ 같은 폴더블이지만 구조는 달라 16일 업계에서는 플렉스 티타늄이 플립8에 적용되지 않은 이유로 폴드와 플립의 서로 다른 디스플레이 구조를 꼽고 있다. 플렉스 티타늄은 기존 부품의 소재만 바꾸는 기술이 아니다. 유기발광다이오드(OLED) 패널 아래에 티타늄 합금 필름을 넣고, 디스플레이 모듈을 받치는 플레이트에도 티타늄을 적용하는 새로운 적층 구조다. [AI 인포그래픽=김정인 기자] 티타늄 플레이트에는 화면을 반복해서 접고 펼칠 수 있도록 미세한 구멍을 촘촘하게 가공한다. 구멍의 크기와 간격, 배열은 패널이 접힐 때 받는 힘과 접힘 반경에 맞춰 설계해야 한다. 폴드는 화면을 세로 방향으로 접지만 플립은 가로 방향으로 접는다. 화면 크기와 비율, 접힘부위 길이, 힌지 구조와 내부 부품 배치도 서로 다르다. 폴드용으로 설계한 티타늄 플레이트와 미세 홀 구조를 단순히 줄여 플립에 그대로 적용하기 어려운 이유다. 업계에서는 플립에 같은 기술을 넣으려면 제품 형태에 맞춘 구조 설계와 내구성 시험, 양산 검증을 별도로 거쳐야 할 것으로 본다. 플립형 제품에 기술을 적용할 수 없다는 의미라기보다 이번 세대에서는 폴드용 구조의 개발과 양산 적용이 먼저 이뤄졌다는 분석이다. ◆ 원가보다 별도 설계·검증에 무게 플립8 미적용 배경으로 원가 부담 가능성도 거론됐다. 전작 기준 갤럭시 Z폴드7의 국내 출고가는 256GB 모델이 237만9300원으로, 148만5000원인 Z플립7보다 89만4300원 높았다. 업계에서는 상대적으로 가격대가 높은 폴드가 신기술 적용에 따른 부품비와 공정비 부담을 흡수하기 수월했을 가능성을 제기한다. 다만 삼성 측은 원가가 플렉스 티타늄 적용 모델을 가른 직접적인 배경은 아니라는 입장인 것으로 전해졌다. 삼성전자가 지난해 출시한 갤럭시 Z폴드7. [사진=뉴스핌DB] 수율도 변수로 꼽힌다. 새로운 적층 구조를 적용하려면 티타늄 필름과 플레이트, 접착층이 일정한 품질로 결합돼야 한다. 패널 크기와 접힘 방향이 달라지면 제조 공정과 검사 기준도 다시 맞춰야 한다. 업계에서는 폴드8에서 양산성과 내구성을 먼저 확인한 뒤 플립형 제품으로 확대하는 방식이 생산 부담을 줄일 수 있다고 본다. 차기 플립 모델의 적용 여부와 시기는 아직 정해지지 않은 것으로 알려졌다. ◆ 판매 비중 커진 폴드에 우선 적용 폴드의 넓은 화면도 신기술 우선 적용 배경으로 꼽힌다. 폴드는 펼친 상태에서 영상과 문서, 여러 애플리케이션을 동시에 사용하는 제품이기 때문에 화면 평탄도가 제품 완성도에 미치는 영향이 크다. 접힘부위가 길고 디스플레이 면적도 넓어 화면 전체를 균일하게 받쳐주는 하부 지지 구조도 중요하다. 삼성전자는 강성이 높은 티타늄 합금 필름과 플레이트를 함께 적용해 화면 주름과 내구성, 제품 두께를 개선했다고 설명했다. 최근 폴드의 판매 비중이 커진 점도 눈에 띈다. 지난해 국내 사전판매에서 갤럭시 Z폴드7과 Z플립7은 총 104만대가 판매됐다. 이 가운데 폴드7이 60%, 플립7이 40%를 차지했다. 삼성전자가 2019년 폴더블폰을 처음 출시한 이후 국내 사전판매에서 폴드가 플립을 앞선 것은 처음이었다. 얇고 가벼워진 폴드7의 판매가 늘어난 가운데 차세대 디스플레이 기술도 폴드8에 먼저 적용된 셈이다. ◆ 소비자 불만 남은 플립…차기 모델 주목 플립8이 신기술 적용 대상에서 제외되면서 소비자들이 체감해 온 문제를 고가 폴드 제품부터 개선한다는 비판은 피하기 어렵게 됐다. 플립은 접었을 때 크기가 작고 휴대가 편리해 폴더블폰 대중화를 이끈 제품이다. 하지만 사용 기간이 길어질수록 화면 중앙의 접힘부위가 평평하게 유지되지 않고 굴곡이 도드라진다는 불만이 이어져 왔다. 화면을 위아래로 넘길 때 손가락에 단차가 느껴지거나 접힌 부분이 살짝 솟아오른 듯한 이질감이 생기고, 밝은 곳에서는 접힘 자국이 더 선명하게 보여 사용감을 떨어뜨린다는 지적이다. 폴드8에서 플렉스 티타늄의 양산성과 실제 주름 개선 효과가 확인되면 플립형 제품에 맞춘 구조를 별도로 개발해 차기 제품으로 확대할 가능성이 있다. 다만 플립용 설계와 시험이 추가로 필요한 만큼 내년 출시 제품에 곧바로 적용된다고 단정하기는 이르다. 삼성전자가 지난해 출시한 갤럭시 Z플립7. [사진=삼성전자] ◆ 폴더블로 확대되지 않은 프라이버시 기능 갤럭시 S26 시리즈에서 처음 선보인 프라이버시 디스플레이는 차세대 폴더블 라인업으로 이어지지 않았다. 폴드8과 플립8 모두 적용 대상에서 빠졌다. 프라이버시 디스플레이는 사용자가 지정한 상황에서 화면의 시야각을 좁혀 옆 사람에게 내용이 잘 보이지 않도록 하는 기술이다. 비밀번호를 입력하거나 금융 서비스를 이용하는 등 민감한 정보를 다룰 때 화면 노출을 줄이는 데 초점을 맞췄다. 폴드는 화면을 펼쳐 문서나 메시지, 여러 애플리케이션을 동시에 사용하는 경우가 많아 주변에서 화면을 볼 수 있는 범위도 넓어진다. 이 때문에 프라이버시 디스플레이가 폴더블의 대화면 활용성을 보완할 기능으로 꼽혔지만 이번 신제품에는 반영되지 않았다. 삼성전자가 해당 기술을 향후 폴더블 제품군까지 확대할지는 아직 확인되지 않았다. 차기 제품에서 적용 범위가 넓어질지 주목된다. kji01@newspim.com 2026-07-16 11:37
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'육해공 통합' 4년제 사관학교 대전 자운대에 세운다 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 16일 '국방교육 대개혁'을 표방하며 육·해·공군 사관학교를 대전 자운대 일대에 통합하는 '국군사관학교 창설 기본계획'을 공식 발표했다. 미래 안보환경 변화와 전시작전통제권(전작권) 회복 이후 한미연합방위체제를 이끌 장교를 양성하기 위해, 기존 각 군 사관학교를 "최고 수준의 첨단 통합 사관학교"로 재편하겠다는 구상이다. 국방부는 이번 계획을 "국방교육 대개혁의 첫걸음이자, 사관학교 교육체계 전반을 재설계하는 도약적 혁신"이라고 규정했다. 안규백 국방부장관이 지난 2월 20일 오전 충남 계룡대 대연병장에서 열린 육·해·공군 사관학교 통합임관식에서 축사를 하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.07.16 gomsi@newspim.com 국방부는 문제 인식의 출발점으로 "지금 변화하지 않으면 미래는 없다"고 규정하며, "각 군 사관학교 병립 체계가 자원 중복과 분산투자를 초래하는 구조적 비효율을 낳고 있다"고 진단했다. 현행 육·해·공군 사관학교는 각각 약 700~1000명 규모로 일반 종합대학 단과대 수준에 불과하지만, 총 2900여 명의 생도를 양성하기 위해 3명의 3성 장군을 포함한 7명의 장성, 약 3000여 명의 지원 인력을 유지하고 있어 "규모 대비 지휘·지원 구조가 비대하다"는 것이 국방부 판단이다. 국방부는 또한 "전쟁 양상이 지·해·공을 넘어 우주, 사이버, 전자기스펙트럼 등 '다영역 통제 능력'을 요구하는 시대로 급변하고 있는데도, 사관학교 교육체계는 여전히 군종별로 분절된 구조에 머물러 있다"고 지적했다. 새로 출범할 국군사관학교는 대전 자운대 지역에 통합 신설되며, KAIST와 국방과학연구소(ADD), 항공우주연구원, 천문연구원, 전자통신연구원, 원자력연구원 등 주요 연구기관이 밀집한 과학기술 클러스터와 연계된 '스마트캠퍼스'로 설계된다. 국군사관학교 예상 조감도. [그래픽=국방부 제공] 2026.07.16 gomsi@newspim.com 국방부는 "분산·노후화된 기존 육·해·공군 사관학교 시설을 하나로 모아 과감한 집중투자를 단행, 규모의 경제가 실현된 세계 최고 수준의 통합 교육 플랫폼을 만들겠다"고 밝혔다. 교육과정은 우주·사이버·전자기스펙트럼을 포함한 AI 기반 전영역 작전을 주도할 수 있는 각 군 특성화 교육과, 전작권 회복 이후 한미 장병을 주도할 수 있는 국제 감각·소양 함양 과정으로 재설계된다. 국방부는 "현재 약 24% 수준인 사관학교 민간교수 비율을 점차 50% 이상으로 끌어올리고, 국립대학 수준 처우를 보장해 최고 석학이 장교 양성 일선에 참여하도록 하겠다"고 밝혔다. 통합 국군사관학교를 중심으로 간호사관학교, 첨단사관학교, 학군·학사장교 과정 등 다양한 교육 코스를 수용하는 '국방교육 허브'로 장기 발전시키고, 상징성이 큰 기존 사관학교 시설과 기념공간은 보존·활용 방안을 병행 마련한다는 계획이다. 국방부는 "전작권 회복 이후 한미연합방위체제를 이끌 주역을 길러내는 세계적 수준 첨단 사관학교로 도약하겠다"며 "국민 의견을 적극 수렴하는 열린 절차로 국방교육 대개혁을 추진하겠다"고 덧붙였다. gomsi@newspim.com 2026-07-16 10:12

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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