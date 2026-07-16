익산시, 송학동 침수 해결…652억원 투입·방재사업 본격 추진

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 16일 송학동 침수 피해 해결 위해 652억 하수도 정비 사업을 추진한다고 밝혔다.
- 송학동 일대에 우수저류시설·빗물펌프장 신설 등으로 2032년까지 2단계 침수 대응 체계를 구축할 계획이다.
- 익산시는 장기 침수 불안을 해소하고 기후 변화에 대응하는 도시 방재 기반을 마련하겠다고 했다.
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3만톤 저류시설·분당 600톤 펌프장 설치, 우수관로 4.9㎞ 등 안전망 강화
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 송학동 일대의 반복되는 침수 피해를 근본적으로 해결하기 위해 총사업비 652억 원 규모의 하수도정비 사업을 본격 추진한다고 16일 밝혔다.
시는 '송학동 하수도정비 중점관리지역 정비사업'을 대폭 확대해 인명과 재산 피해를 예방할 수 있는 종합적인 침수 대응 체계를 구축할 계획이다.
송학동 일원은 주변보다 지대가 낮아 집중호우 때마다 침수 피해가 발생했던 지역이다. 기존 하수관로 용량 부족과 인근 하천 수위 상승으로 빗물 배출이 원활하지 않아 도심 침수 위험이 지속돼 왔다.
시는 지난 2022년 환경부로부터 해당 지역을 하수도정비 중점관리지역으로 지정받고 정비 방안을 마련했다.
이후 침수 시뮬레이션을 정밀 분석한 결과 기존 하수관로 개선만으로는 기후 변화로 인한 극한 폭우 대응에 한계가 있다고 판단해 사업 계획을 전면 수정했다.
이에 따라 대형 우수저류시설과 빗물펌프장 신설 등을 포함한 변경 계획을 마련하고 당초 257억 원이던 사업비를 652억 원으로 395억 원 증액했다. 사업은 2032년까지 2단계로 추진된다.
1단계 사업은 2027년 상반기 착공해 2029년까지 완료할 예정이다. 3만 톤 규모 우수저류시설과 분당 600톤의 빗물을 배출할 수 있는 빗물펌프장을 설치하고 1.9㎞ 규모 토출관로를 구축해 집중호우 대응력을 높인다.
2단계 사업은 2032년까지 진행되며 우수관로 4.9㎞ 확충, 빗물받이 500개소 정비, 맨홀 추락방지시설 136개소 설치 등을 통해 안전한 생활환경을 조성한다.
시는 이번 사업을 통해 송학동 주민들이 장기간 겪어온 침수 불안을 해소하고 기후 변화에 대응하는 선제적인 도시 방재 기반을 마련할 것으로 기대하고 있다.
박춘수 익산시 하수도과장은 "주민들이 더 이상 침수 걱정 없이 생활할 수 있도록 사업 추진 과정 전반을 꼼꼼히 관리하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com