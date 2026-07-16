전주시 '청년이음전주' 프로그램 확대…AI·금융교육·취업상담

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 16일 청년이음전주 맞춤형 프로그램 확대와 복합공간 기능 강화를 밝혔했다
- 상반기 7개 분야 98회 프로그램에 2300여명 청년이 참여하며 공동체·온기·취업·심리회복 등을 지원했었다
- 하반기엔 경제·금융·AI 교육과 온기 프로젝트를 늘리고 취·창업·주거·복지 상담 및 틈갤러리 조성으로 청년 지원을 강화할 예정이다
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AI 실무교육·경제금융 과정 확대...취·창업, 주거, 복지 상담 강화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 청년이음전주 상반기 운영 성과와 만족도 조사 결과를 바탕으로 청년 수요를 반영한 맞춤형 프로그램을 확대하고 청년 복합공간 기능을 강화한다고 16일 밝혔다.
시는 상반기 시설 개선을 완료한 뒤 청년 공동체, 온기 프로젝트, 자기개발, 마음치유 프로그램 등 7개 분야에서 모두 98회 프로그램을 운영했으며 2300여 명의 청년이 이용했다.
올해 처음 도입한 '청년 공동체'는 청년들이 자율적으로 운영하는 방식으로 바둑, 서예, 러닝, 숏폼, AI 등 공통 관심사를 중심으로 활동을 이어갔다.
특정 분야 경험을 가진 청년이 참여자들과 노하우를 공유하며 학습 효과와 자기 효능감을 높였고 청년 간 교류와 지역 정착 기반 마련에도 기여했다.
고향사랑기부금을 활용한 '온기 프로젝트'는 지난해 월 1회에서 올해 월 4회로 확대 운영됐다. 1인 가구 청년들의 심리 회복과 네트워킹을 지원하며 청년 간 소통과 지역 관계망 형성에도 도움이 됐다.
청년이음전주는 진로 탐색과 취업 준비, 직무 역량 강화 프로그램을 운영하고 전문 상담사가 참여하는 '취업의 날'을 통해 취업 역량 향상을 지원했다.
전주시보건소와 협업한 심리회복 프로그램도 운영해 청년들의 정신건강과 정서적 안정을 도왔다.
상반기 만족도 조사에서는 AI, 경제·금융, 네트워킹 프로그램 확대와 취·창업, 주거, 복지 등 생활밀착형 정보 제공 및 상담 기능 강화에 대한 수요가 높은 것으로 나타났다.
시는 하반기부터 경제·금융 기초·심화 교육과 AI 실무 활용 프로그램을 확대하고 전북특별자치도 1인 가구 지원 공모사업과 연계한 온기 프로젝트도 강화할 계획이다.
또 취·창업, 주거, 복지 분야 전문가 상담과 상시 상담창구를 운영해 정책 접근성을 높이고 청년이음전주 내 '틈갤러리'를 조성해 지역 청년예술인 전시와 문화교류 공간으로 활용할 예정이다.
lbs0964@newspim.com