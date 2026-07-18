전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.18 (토)
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

[뱅커스토리] 전성익 신한은행 본부장 "'슈퍼쏠'로 금융 통합, 포인트는 개인화"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

은행·카드·증권·보험 4사 서비스 통합
마이데이터 기반 맞춤형 금융 경험 제공
"금융을 삶의 흐름으로 연결"

월간안다 2026년 7월호에 실려 기출고된 기사입니다.

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 은행, 카드, 증권, 보험을 하나로 묶은 통합 금융 플랫폼 '신한 슈퍼SOL(쏠)'을 앞세워 금융권 슈퍼앱 경쟁에 나섰다. 기존 은행 앱 중심의 서비스 제공을 넘어 그룹 주요 금융 기능을 한곳에 모으고, 마이데이터와 인공지능(AI)을 활용해 고객별 맞춤형 금융 경험을 제공하는 것이 핵심이다.

신한은행은 슈퍼쏠을 통해 은행, 카드, 증권, 보험 등 신한금융그룹 주요 계열사의 서비스를 하나의 앱에서 이용할 수 있도록 했다. 단순히 여러 앱을 합치는 데 그치지 않고 고객의 수입, 소비, 투자, 보장, 자산관리 등 금융 생활 전반을 하나의 흐름으로 연결하는 플랫폼을 지향한다.

전성익 신한은행 본부장이 27일 서울 중구 신한은행 삼성본점에서 뉴스핌과 인터뷰를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

프로젝트를 총괄하는 전성익 신한은행 고객플랫폼본부장은 슈퍼쏠의 차별화 포인트로 '개인화'를 꼽았다. 고도화된 개인화와 AI를 기반으로 통합 앱의 복잡성을 줄이고, 고객이 필요한 금융 서비스를 더 쉽고 빠르게 이용할 수 있도록 하겠다는 설명이다.

◆초개인화·AI로 복잡성 낮춘 '슈퍼앱' UX

전 본부장은 삼성전자에서 20년간 사용자 경험과 인터페이스(UX·UI) 분야를 담당한 전문가다. 2022년 신한은행 고객경험센터장으로 합류한 뒤 디지털솔루션본부장과 고객경험센터장을 거쳐 올해부터 고객플랫폼본부를 이끌고 있다.

슈퍼쏠은 신한은행, 신한카드, 신한투자증권, 신한라이프 등 4개 계열사의 주요 금융 서비스를 하나로 통합한 플랫폼이다. 이용자는 슈퍼쏠 안에서 은행 업무뿐 아니라 카드, 증권, 보험 관련 서비스까지 이용할 수 있어 별도 앱을 설치하거나 여러 앱을 오가야 하는 부담을 줄일 수 있다.

기능이 많은 통합 앱은 사용자 입장에서 복잡하게 느껴질 수 있다. 신한은행은 이를 개인화 기술로 해결한다는 방침이다. 마이데이터를 연결하면 고객이 자주 사용하는 기능과 필요한 서비스를 중심으로 화면과 메뉴를 제공해 접근성을 높이는 방식이다.

전성익 신한은행 본부장이 27일 서울 중구 신한은행 삼성본점에서 뉴스핌과 인터뷰를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

전 본부장은 "고객이 원하는 것을 메뉴에서 직접 찾지 않아도 대화로 요청하면 AI가 의도를 이해하고 필요한 업무로 연결한다"며 "이체, 한도 변경 같은 은행 업무뿐 아니라 예·적금, 대출 등 상품 정보도 대화형으로 안내받을 수 있다"고 설명했다.

이어 "중요한 점은 은행 AI에만 머무르지 않고 카드, 증권, 보험 등 그룹사 AI와 연동해 하나의 앱에서 다양한 금융 문의를 처리할 수 있도록 구현했다는 것"이라며 "고객이 원하는 정보 중심으로 제공하기 때문에 통합 앱의 복잡함을 줄일 수 있다"고 말했다.

◆금융을 '생의 흐름'으로…통합 플랫폼 전략 강화

슈퍼쏠의 기술적 강점이 개인화라면, 신한은행이 통합 플랫폼을 통해 구현하려는 방향은 금융과 연결된 '생의 흐름'이다.

고객 입장에서 은행, 카드, 증권, 보험은 서로 분리된 개별 서비스가 아니다. 수입과 지출, 소비, 투자, 보장, 노후 준비 등 삶의 단계와 연결된 하나의 금융 흐름에 가깝다. 신한은행은 이 흐름을 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있도록 하는 것을 슈퍼쏠의 핵심 전략으로 삼고 있다.

전 본부장은 "돈을 벌고, 모으고, 투자하고, 쓰고, 관리하고, 준비하는 모든 금융의 흐름은 결국 삶의 흐름과 같다"며 "금융의 흐름을 명확하게 제공하는 것은 개인의 삶의 흐름을 연동해 관리하는 것과 같다"고 말했다.

전성익 신한은행 본부장이 27일 서울 중구 신한은행 삼성본점에서 열린 뉴스핌과 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

신한은행은 경쟁력 강화를 위해 은행과 증권을 연결한 계좌 서비스 'SOL LINK'와 가족 단위 금융 서비스를 지원하는 'SOL 패밀리' 상품도 탑재했다. SOL 패밀리는 부모, 부부, 자녀, 가족 등 네 가지 유형으로 구성됐다. 고객의 투자 경험을 넓히는 동시에 생애주기 전반에서 신한금융 서비스를 자연스럽게 이용하도록 하겠다는 취지다.

슈퍼쏠의 등장으로 금융권 슈퍼앱 경쟁도 한층 치열해질 전망이다. 신한은행은 슈퍼쏠이 은행과 증권뿐 아니라 카드와 보험까지 아우를 수 있다는 점을 차별화 요인으로 보고 있다. 다른 금융그룹들도 통합 앱 전략을 강화하고 있어 향후 금융 플랫폼 경쟁은 개별 서비스 경쟁을 넘어 고객 접점 확보 경쟁으로 확대될 가능성이 크다.

전 본부장은 "디지털 금융에서 중요한 것은 경험의 연속성"이라며 "슈퍼쏠은 신한이 보유한 모든 금융을 한곳에서 볼 수 있는 핵심 진입로가 될 수 있다"고 밝혔다. 이어 "고객이 여러 앱을 오가며 탐색하는 부담을 줄이고 경험 전환 비용을 낮추는 것이 목표"라며 "국내를 넘어 글로벌 시장에서도 경쟁력 있는 금융 슈퍼앱으로 키우겠다"고 말했다.

peterbreak22@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
버넘 의원, 英 집권 노동당 새 대표로 [런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = '북부의 왕'으로 불리는 앤디 버넘 의원이 17일(현지 시각) 영국 집권 여당인 노동당의 새 대표에 올랐다.  버넘 대표는 오는 20일 키어 스타머 총리를 이어 영국의 차기 총리 자리를 확정했다. 의원내각제를 채택하고 있는 영국은 의회 다수를 차지하고 있는 집권당의 대표가 총리가 된다. 노동당은 이날 특별 당대회를 열고 버넘 의원을 당 대표로 공식 선출했다. 버넘은 전날 마감된 당 대표 경선 후보 등록에서 단독으로 등록했다. 영국 일간 가디언은 "노동당 공보에 따르면 버넘은 노동당 소속 하원의원 379명과 노동조합·사회주의 단체 23곳의 지지를 받아 당 대표로 선출됐다"고 했다. 현재 노동당은 전체 의석 650석 중 403석을 보유하고 있는데 이중 94%가 버넘을 당 대표로 선택한 것이다.  앤디 버넘 영국 노동당 새 대표가 17일(현지 시각) 특별 당대화에서 대표 수락 연설을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 샤바나 마무드 내무장관의 새 대표 선출 결과 발표와 함께 무대에 오른 버넘은 일성으로 "국민에게 희망을 되돌려주겠다"고 했다.  그는 "저를 지지한 노동당 의원들이 모두 영국 곳곳의 잊혀진 지역을 위해 과거의 노동당을 되찾아 달라는 요구를 들었다"면서 "우리는 그 부름에 응답할 것"이라고 했다. 그러면서 "우리는 오늘 하나로 뭉쳤고, 그 힘을 오랫동안 정치로부터 희망을 잃은 사람들과 지역을 위해 사용할 것"이라고 했다.  그는 이날 연설에서 다섯 가지 변화와 약속을 실천하겠다고 했다. 노당동의 단결을 위해 '파벌 문화'를 종식하겠다고 했고, "이번이 바뀔 수 있는 마지막 기회"라면서 비난보다 문제 해결의 정치를 추구하겠다고 했다. 그는 "영국 정치가 덜 독해졌으면 좋겠다"고도 했다.  세번째 변화로는 노동당의 정치적 지향을 거론하며 노동당답게 승리할 것이라고 했다. 그는 "녹색당보다 더 녹색당처럼 행동하려 하지도 않을 것이고, 영국개혁당(Reform UK)보다 더 개혁당처럼 행동하려 하지 않을 것이며 과거처럼 보수당 옷을 너무 많이 입지도 않을 것"이라고 했다. 그러면서 "담대하고 자신감 있게, 진정한 노동당으로 승리할 것"이라고 했다.  이어 "북부와 남부, 동부와 서부, 스코틀랜드와 웨일스, 북아일랜드 모두를 위한 지도자가 되겠다"는 것이 네 번째 약속이고, 중앙정부가 독접하고 있는 권한을 웨스트민스터와 화이트홀에서 지역 사회로 되돌려주는 지방분권이 다섯 번째 약속이라고 했다.  버넘 대표는 자신이 친기업 노선을 취할 것이라고도 했다. 그는 "그레이터맨체스터 시장 시절 친기업적인 시장이었듯이 노동당 대표가 된 뒤에도 친기업적인 지도자가 될 것"이라며 "우리는 기업과 함께 지역을 되살렸고 그 방식을 영국 전체로 확대할 것"이라고 했다.  1970년 1월 리버풀 북쪽 교외 지역에서 태어난 그는 15세 때 노동당에 가입했다. 케임브리지대에서 영어를 전공한 뒤 의원 보좌관 등을 거쳐 2001년 총선에서 그레이터맨체스트의 리(Leigh) 선거구에서 하원의원에 당선됐다. 이후 16년간 하원의원을 지냈다.  이 기간 토니 블레어와 고든 브라운 정부에서 내무부·재무부 차관, 문화장관, 보건장관 등을 역임했다.  2010년과 2015년에 당 대표에 도전했지만 에드 밀리밴드와 제러미 코빈에서 패했다.  2017년 중앙정치를 떠나 새로 만들어진 그레이터맨체스터 광역시장 선거에 출마해 당선됐고, 2021년과 2024년 선거에서도 내리 승리했다.  시장으로 재직하면서 버스 공영화를 추진하고 통합 대중교통망 구축과 주택 공급 확대 등으로 시민들의 지지를 받았다. 특히 코로나19 팬데믹 당시 중앙 정부에 맞서 북부 지역 지원 확대를 요구하면서 전국적인 인지도를 얻었다. 이때부터 '북부의 왕(King of the North)'이라는 별명이 널리 퍼졌다. 버넘 시장 재임 시절 그레이터맨체스터는 전국 평균을 상회하는 경제성장률을 기록했다.  버넘 대표는 당 대회 연설에 앞서 소셜미디어에 "앞으로 며칠은 영국을 누가 통치하느냐만 바꾸는 것이 아니며 영국이 어떻게 통치되는지를 바꾸는 것"이라고 했다. 그러면서 "권력을 있어야 할 곳으로 되돌릴 기회"라고 했다.  그는 정치적으로는 현 스타머 총리보다 더욱 왼쪽에 있는 것으로 평가되고 있다. 주택과 교통, 교육 등과 관련된 권한을 지방으로 분산해 각 지역에 맞는 경제 발전을 추구해야 한다는 내용의 '맨체스터리즘'(Manchesterism)을 주장한다.  맨체스터에 제2 총리실을 둬 중앙정부와 효율적으로 업무를 조율하는 '북부 총리실(No. 10 North)' 구상도 밝혔다.  ihjang67@newspim.com   2026-07-17 23:06
사진
신진서, AI카타고에 제1국 불계패 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 두 점을 먼저 놓고 시작했어도 인공지능(AI)의 벽은 높았다. 세계 최강 신진서 9단이 바둑 AI 카타고(KataGo)와의 첫 맞대결에서 아쉬운 역전패를 당했다. 신진서는 17일 서울 중구 한국경제TV 스튜디오에서 열린 카타고와의 '쎈수학·한경 기신전' 3번기 제1국에서 4시간 20분의 혈투 끝에 245수 만에 흑 불계패했다. 이번 대국은 2016년 이세돌과 알파고의 대결 이후 10년 만에 성사된 인간과 AI의 맞대결로 큰 관심을 모았다. 비약적으로 발전한 AI의 기력을 고려해 이번에는 신진서가 2점을 먼저 까는 접바둑으로 진행됐다. 카타고는 첫 수부터 흔들기에 나섰다. 좌상귀 화점에 첫 수를 놓는 변칙수로 신진서의 초반 포석 구상을 깨뜨렸다. 이어 우상귀 쪽에도 높은 걸침 수를 두며 변칙 전술을 이어갔다. 신진서는 전투를 피하고 잔잔하게 국면을 이끌며 중반까지 우세를 유지했다. [AI 챗GPT가 제작한 AI '카타고(KataGo)'와 신진서 9단 기신전(棋神戰) 3번기 일러스트] psoq1337@newspim.com 100수를 넘어서면서 승부처가 나왔다. 미세하게 격차가 좁혀지자 신진서는 백 대마를 잡기 위해 중앙에 승부수를 던졌다. 사람을 상대로는 충분히 통할 수 있는 강력한 공격이었다. 하지만 카타고는 완벽한 계산으로 이를 가뿐하게 타개해 냈다. 112수째에 이르러 흐름은 완전히 뒤집혔다. 역전을 허용한 신진서가 다시 전투를 걸었으나 격차는 오히려 더 벌어졌다. 패색이 짙어진 상황에서도 신진서는 다음 대국을 대비해 30분 가까이 끝내기를 이어가며 카타고를 분석했다. 단 한 차례의 실수도 범하지 않고 버텼지만, 30집 가까이 벌어진 격차를 뒤집기에는 역부족이었다. 결국 신진서는 돌을 던졌고 대국이 끝난 뒤에도 한참 동안 자리를 뜨지 못했다. '쎈수학·한경 기신전'은 승패와 관계없이 3국까지 치러진다. 신진서는 기본 대국료 1억 5000만 원을 확보했으며, 승리할 때마다 5000만 원의 수당을 추가로 받는다. 2승 이상을 거둘 경우 제네시스 G90이 부상으로 주어진다. 설욕을 노리는 신진서의 제2국은 오는 19일 같은 장소에서 열린다. psoq1337@newspim.com 2026-07-17 14:59

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동