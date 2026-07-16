서울예술단 신임 단장 겸 예술감독에 손재오 감독 임명

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부는 16일 손재오 씨를 서울예술단 단장 겸 예술감독으로 임명했다
- 손재오는 공연 연출가이자 축제 예술감독 출신으로 국악단 운영과 페스티벌 총감독을 지냈다
- 서울예술단은 한국적 창작 가무극을 제작하며 민족문화 창달에 기여해왔고 재도약이 기대된다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 =문화체육관광부 최휘영 장관은 16일 자로 재단법인 서울예술단 단장 겸 예술감독에 손재오(孫在五) 씨를 임명하고 임명장을 수여했다. 신임 예술감독의 임기는 3년이다.
손재오 신임 단장 겸 예술감독은 공연 연출가이자 문화예술축제 예술감독으로 활동해 왔다. 전주대학교 국문학과 학사 및 부산대학교 예술·문화와 영상매체협동과정 석·박사를 취득하고 전남도립국악단 운영위원, 신안국제문페스타 총감독, 목포세계마당페스티벌 예술총감독 등을 지냈다.
(재)서울예술단은 1986년 88서울예술단 창단 이후 1990년 재단법인을 설립, 2010년 공직유관단체로 지정되었다. 올해 창단 40주년을 맞이한 서울예술단은 국립예술단체로서 한국적 창작 가무극을 제작 및 공연하며, 민족문화 창달에 기여하고 있다.
최휘영 장관은 "신임 단장 겸 예술감독이 그동안 축적해 온 현장 경험과 전문성을 바탕으로 한국적 창작 가무극을 지역과 해외 관객들에게 널리 알리고, 서울예술단의 재도약을 이끌어 갈 것으로 기대한다"라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com