앱튼, 지피씨알에 '100억원 투자' 최대주주 확보

AI 핵심 요약beta
- 앱튼이 16일 지피씨알에 100억원을 투자해 최대주주가 됐다
- 지피씨알은 카티부스터와 지피알75 기반 항암·비만치료 기술을 보유했다
- 앱튼은 100억원 출자 완료 후 두 핵심 기술 우선협상권을 확보해 상업화를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에이프로젠 자회사 앱튼이 바이오벤처 지피씨알에 100억원을 투자해 최대주주에 오른다. 지피씨알 신동승 대표도 앱튼 지분 15%를 확보해 2대주주로 참여하며, 양사는 차세대 항암 세포치료제와 비만치료제 개발을 위한 협력에 나선다.
16일 앱튼은 신 대표가 35억원을 투자해 자사 지분 15%를 취득한다고 밝혔다. 신 대표가 지분 100%를 보유한 특수목적법인 에스디에스홀딩스가 제3자배정 유상증자 방식으로 앱튼에 35억원을 출자할 예정이다.
앱튼은 에스디에스홀딩스가 제3자배정 유상증자로 35억원을 출자했다고 전일 공시했다. 앱튼은 35억원에 자기자금 65억원을 보태 총 100억원을 지피씨알에 투자해 지피씨알의 최대주주로 등극할 예정이다.
회사에 따르면 지피씨알은 카티(CAR-T) 세포치료제의 효율을 높이는 카티부스터 플랫폼 기술과 비만치료제 개발 기술을 보유하고 있다. 2023년 6월 기술성 평가를 통과했으나 지난 2024년 6월 코스닥 상장 예비심사청구를 자진 철회한 바 있다.
핵심 기술은 카티부스터와 지피알75(GPR75) 타겟팅 기술이다. 카티부스터는 혈류 내 T세포를 약 10배 증폭시켜 소량의 암세포 인식 유전자만으로도 충분한 카티 세포 생성을 가능하게 한다. 지피알75는 비만 유전자로, 이 유전자 기능이 제거된 생쥐는 정상 생쥐보다 체중이 44% 적게 나간다. 지피씨알은 세계 최초로 지피알75 활성을 측정하는 기술과 이 수용체에 대한 항체 개발에 성공했다.
앱튼 관계자는 "지피씨알의 카티부스터 플랫폼 기술 상업화와 지피알75 타겟 비만치료제 개발을 적극 지원할 계획"이라며 "100억원 출자 완료 후 두 기술에 대한 우선협상권을 보유하게 된다"고 말했다. 그는 "모회사 에이프로젠의 항체 공학 기술과 이중항체 고유기술을 지피알75 수용체 항체에 적용해 새로운 항체비만치료제 개발에도 나설 계획"이라고 강조했다.
한편 지피씨알에는 신동승 대표와 공동 창업자인 서울대학교 허원기 교수, 연구소장 정재연 박사 등 수용체 전문가들이 포진해 있다.
nylee54@newspim.com