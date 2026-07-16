안산시 'e스포츠 페스티벌' 준비 본격화...실무지원단 회의 개최

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 16일 내달 29일 e스포츠 페스티벌 준비 위해 실무지원단 회의를 개최했다
- 회의에서 청소년 참여 확대·기관별 역할 분담·협업 체계와 시민 참여 방안을 논의했다
- 안산시는 e스포츠 페스티벌을 대표 축제로 키울 계획이며 LoL 학교대항전·코스프레 대회 참가자를 모집 중이다
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[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 다음 달 29일 상록수김연경체육관에서 개최되는 '2026 안산 e스포츠 페스티벌'의 성공적인 운영을 위해 지난 15일 시청 상황실에서 'e스포츠 활성화 실무지원단 회의'를 개최했다고 16일 밝혔다.
시에 따르면 이번 회의에는 안산시 청년정책관을 비롯해 상록청소년수련관, 단원청소년수련관, 안산학교이스포츠지원단 등 관내 e스포츠 유관 기관의 실무진이 참석했다.
참석자들은 페스티벌의 세부 운영 계획을 공유하고 안전하고 원활한 행사를 위한 기관별 역할 분담과 유기적인 협업 체계를 집중적으로 점검했다. 특히 청소년들의 참여를 대폭 확대하고 유관 기관과의 연계를 강화하기 위한 현장의 목소리를 수렴해 시민 참여도를 높일 수 있는 구체적인 협력 방안을 도출했다.
시는 이번 실무지원단을 중심으로 유관 기관과의 파트너십을 더욱 공고히 해 단순한 게임 대회를 넘어 시민 누구나 함께 어우러져 즐길 수 있는 안산의 대표적인 축제로 키워내겠다는 구상이다.
이민근 안산시장은 "e스포츠는 이제 미래 세대의 핵심 주류 문화이자 엄청난 성장 잠재력을 가진 산업"이라며 "실무지원단과의 긴밀한 소통과 철저한 준비를 통해 청소년과 시민이 한마음으로 즐길 수 있는 안산만의 차별화된 e스포츠 축제를 성공적으로 선보이겠다"고 말했다.
한편 '2026 안산 e스포츠 페스티벌'은 현재 축제에 참여할 부문별 참가자를 모집 중이다. 관내 중·고등학생을 대상으로 하는 '리그 오브 레전드(LoL) 학교 대항전'은 오는 21일까지 전국 규모로 진행되는 '코스프레 퍼포먼스 대회'는 오는 24일까지 신청할 수 있다.
1141world@newspim.com