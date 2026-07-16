KB자산운용, '코리아밸류업위클리고정커버드콜' 7월 주당 분배금 590원

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용은 16일 RISE 코리아밸류업 ETF의 7월 1주당 분배금을 590원으로 확정했다
- 이번 분배금은 6월보다 40% 늘어 상장 이후 최고 수준으로, 옵션 프리미엄과 배당수익 증가가 반영됐다
- 해당 ETF는 코리아 밸류업 지수 기반 분산투자와 고정 커버드콜 전략으로 높은 수익률과 월분배 현금흐름을 추구했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB자산운용은 16일 자사 'RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜' 상장지수펀드(ETF)가 7월 1주당 분배금을 590원으로 확정했다고 밝혔다.
이는 직전 6월 분배금 420원보다 약 40% 늘어난 것으로, 지난해 9월 상장 이후 가장 높은 수준이다. 회사 측은 시장 변동성 확대에 따른 콜옵션 프리미엄 증가와 국내 상장기업의 배당수익이 분배 재원으로 함께 반영된 결과라고 설명했다.
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 ETF는 출시 이후 10개월 연속 분배금을 지급했으며, 1주당 누적 분배금은 3080원, 누적 분배율은 18.04%다. 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 전날 기준 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 ETF의 최근 6개월, 연초 이후 수익률은 각각 47.21%, 64.33%다.
해당 상품은 한국거래소의 '코리아 밸류업 지수'를 기초자산으로 하며, 반도체·금융·자동차 등 밸류업 대표 업종에 분산 투자해 반도체 쏠림 현상을 완화한 것이 특징이다. 여기에 코스피200 위클리 콜옵션 매도 비중을 30%로 고정하는 커버드콜 전략을 적용해 주가 상승에 따른 자본차익과 콜옵션 프리미엄, 주식 배당수익을 함께 추구한다.
육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "최근 반도체 중심의 시장 쏠림으로 변동성이 확대되는 가운데 코리아 밸류업 대표 기업에 분산 투자하는 포트폴리오와 위클리 옵션 전략, 기업 배당이 시너지를 내면서 상장 이후 최고 수준의 분배금을 지급하게 됐다"며 "RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 ETF는 성장성과 월분배를 바탕으로 안정적인 현금흐름을 추구하는 수요에 부합하는 효율적 투자 상품"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com