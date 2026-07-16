토스 카드라운지, 1년 만에 월간 방문자 11배 증가

AI 핵심 요약beta
- 토스는 16일 PC 카드 비교 서비스 '카드라운지'의 월간 방문자가 1년 만에 11배 늘었다고 밝혔다.
- 카드라운지는 다양한 카드 정보를 큰 화면에서 비교·추천하며 조회 가능 카드 수가 첫 달 대비 6배 증가했다.
- 카드 비교 이용자는 3배, 신청 완료는 10배 늘었고 토스 신한카드 Mr.Life와 토스 삼성카드가 가장 많이 비교·신청됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스는 자사가 운영하는 PC 기반 카드 비교 서비스 '카드라운지'가 출시 1년 만에 월간 방문자 수가 11배 늘었다고 16일 밝혔다.
카드라운지는 지난해 7월 정식 오픈했으며 신용·체크카드 정보를 큰 화면에서 비교하고 추천한다. 토스앱 내 카드 홈의 확장판으로, 특정 카드사에 국한되지 않고 다양한 카드 정보를 제공하는 것이 특징이다.
조회 가능한 카드 종류는 출시 첫 달 대비 약 6배 늘어났다. 올해 6월 기준 월간 방문자 수는 지난해 7월 대비 약 11배 증가했으며, 이는 광고 없이 이뤄졌다. 초기 프로모션을 통한 유입 이후 자연 유입이 대폭 늘었다.
실제 이용 지표도 상승했다. 카드를 비교해본 이용자는 출시 첫 달 대비 약 3배, 카드 신청 완료 건수는 약 10배 증가했다. 1년간 가장 많이 비교한 카드는 '토스 신한카드 Mr.Life'이고, 가장 많이 신청한 카드는 '토스 삼성카드'였다.
모바일 카드 홈과 달리 넓은 화면에서 여러 카드의 혜택과 조건을 한눈에 비교할 수 있다는 점이 이용자들에게 호응을 얻고 있다.
romeok@newspim.com