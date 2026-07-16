경기도, 퇴직공무원 '축산환경매니저'로 가축 폭염 피해 예방 총력

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 16일 폭염 대비 위해 퇴직공무원 활용한 축산환경매니저 현장 컨설팅을 추진했다고 밝혔다
- 축산환경매니저는 축산농가를 방문해 환기·급수·분뇨·악취를 점검하고 기존 방역·냉방 시설 효율 활용법을 안내했다
- 경기도는 지원사업 연계와 맞춤형 컨설팅을 확대해 축산농가의 폭염 대응과 악취 저감 등 환경 개선을 돕겠다고 했다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 폭염으로 인한 가축 피해를 예방하고 축산농가의 환경관리 역량을 강화하기 위해 퇴직공무원을 활용한 '축산환경매니저' 현장 컨설팅을 적극 추진하고 있다고 16일 밝혔다.
도에 따르면 축산환경매니저는 축산·농업·환경 분야에서 오랜 기간 실무 경험을 쌓은 퇴직공무원들로 구성돼 있다. 이들은 도내 축산농가를 직접 방문해 축사 환기 상태 급수시설 작동 여부 가축분뇨 처리 및 악취 발생 요인 등을 정밀 점검하고 농가 맞춤형 개선 방안을 제공한다.
도는 지난 2024년부터 인사혁신처 주관의 퇴직공무원 사회공헌사업 일환으로 이 제도를 도입해 운영 중이며 현재 6명의 매니저가 도내 6개 권역별로 나눠 활발히 활동하고 있다.
특히 최근 이어지는 가마솥더위에 대응해 안개분무시설 환풍기 등 농가가 이미 보유하고 있는 기존 방역·냉방 시설의 효율적인 활용법을 안내하는 현장 중심 컨설팅이 농가들로부터 큰 호응을 얻고 있다.
실제로 가평군의 한 축산농가는 안개분무시설을 수동으로 작동해 바쁜 시간대에는 제때 켜지 못하는 어려움이 있었다. 이에 축산환경매니저는 타이머 설정과 연동한 환기시설 운영법을 컨설팅해 주었다. 해당 농가는 추가적인 설비 투자 비용을 거의 들이지 않고도 폭염 시간대의 과습을 방지하면서 축사 온도를 효과적으로 조절할 수 있게 됐다.
컨설팅을 받은 농가 관계자는 "시설이 있어도 일손이 부족해 제때 가동하지 못하는 경우가 많았는데 매니저의 조언대로 타이머를 설치하니 적은 비용으로도 시설을 200% 활용할 수 있게 됐다"고 만족감을 표했다.
이 밖에도 축산환경매니저는 농가별 가축 품종과 시설 여건을 종합적으로 분석해 지자체 지원 사업 및 지역 축협의 지원 품목을 연계하는 도우미 역할도 수행한다. 면역증강제, 생균제, 파리끈끈이 등 폭염 극복과 축사 환경 개선에 필요한 기자재 지원 사업의 신청 시기와 담당 기관을 상세히 안내해 농가가 시의적절하게 혜택을 받도록 돕고 있다.
도내 축산농가 중 축산환경매니저의 맞춤형 컨설팅 지원을 희망하는 농가는 경기도 축산정책과 가축분뇨 T/F팀으로 신청하면 관할 지역의 담당 매니저를 연결받을 수 있다.
신종광 경기도 축산정책과장은 "폭염 대응은 개별 농가의 노력도 중요하지만 각 농가 현장 여건에 부합하는 전문 지식과 지원 사업이 제때 접목되는 것이 핵심"이라며 "퇴직공무원들의 축적된 노하우와 전문성을 적극 활용해 축산농가가 여름철 폭염에 선제적으로 대응하고 악취 저감 등 근본적인 축산환경을 개선할 수 있도록 현장 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com