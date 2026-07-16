삼성화재, 강북삼성병원 '라이프케어 이노베이션 센터' 공동 설립

AI 핵심 요약beta
- 삼성화재와 강북삼성병원이 16일 만성질환 관리센터를 공동 설립했다
- 양사는 센터를 통해 만성질환 예방·관리 헬스케어 모델을 개발·사업화하기로 했다
- 건강검진 임상데이터와 운영 노하우를 결합해 질환 위험 예측 및 맞춤형 관리 모델을 구축할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 삼성화재가 강북삼성병원과 함께 '라이프케어 이노베이션 센터'를 공동 설립하고 만성질환 예방 및 관리 모델 개발을 본격화한다고 16일 밝혔다.
이번 설립은 지난 3월 양사가 체결한 업무 협약의 후속 조치로, 전날 서울 서초구 삼성화재 본사에서 열린 개소식에는 이문화 삼성화재 사장과 신현철 강북삼성병원 원장 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.
양사는 치료 위주에서 예방과 지속적인 건강관리 중심으로 변화하는 의료 시장 환경에 맞춰 만성질환을 사전에 예방하고 체계적으로 관리할 수 있는 신규 헬스케어 모델을 구축하기로 합의했다. 이에 센터 설립 및 운영을 시작으로 만성질환 관리 솔루션을 공동 개발하고, 병원 의료 인프라를 활용한 서비스 실증 및 사업화를 추진할 계획이다.
특히 강북삼성병원이 보유한 건강검진 임상 데이터와 코호트 연구 역량에 삼성화재의 헬스케어 서비스 운영 노하우를 결합해 질환 위험 예측 및 맞춤형 건강관리 분야에서 협업할 예정이다.
양사는 고객의 건강 상태와 생활습관을 종합적으로 분석해 만성질환 위험을 조기에 발견하고 적절한 케어 서비스를 제공하는 예방 중심의 관리 모델을 단계적으로 구축할 방침이다.
이문화 삼성화재 사장은 "건강검진 인프라와 임상 노하우를 갖춘 강북삼성병원과의 협력을 뜻깊게 생각한다"며 "사고 발생 이후의 경제적 보장을 넘어 고객의 건강 위험을 사전에 예방하고 관리하는 토탈 라이프케어 플랫폼으로 도약하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com