부산시 소통 캐릭터 부기 '캐릭터 라이선싱 페어' 참가…"부기사우나"

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 16일부터 19일까지 서울 코엑스 캐릭터 라이선싱 페어 2026에서 소통 캐릭터 부기 홍보관을 운영했다
- 시는 목욕탕 감성 ‘부기사우나’ 콘셉트로 개방형 부스를 꾸려 부기 IP 체험과 비즈니스 상담, 굿즈 판매를 진행했다
- 부산시는 부기 IP 기반 협업 상품과 이벤트로 지역 기업 판로를 넓히고 부기 브랜드 가치를 전국으로 확산하겠다고 밝혔다
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지역 기업 판로 확대 전략 추진
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 시 소통 캐릭터 '부기'를 앞세워 서울 코엑스에서 열리는 '캐릭터 라이선싱 페어 2026'에 참가해 IP 비즈니스와 지역 기업 판로 확대에 나선다.
시는 소통 캐릭터 '부기'가 16일부터 19일까지 나흘간 서울 코엑스 A·B1홀에서 열리는 국내 최대 규모 캐릭터 축제 '캐릭터 라이선싱 페어 2026'에 참가한다고 밝혔다.
시는 일상 피로를 풀고 개운함을 주는 목욕탕 감성을 콘셉트로 한 '부기사우나' 홍보관을 운영한다.
홍보관은 관람객과 바이어가 이동 동선 중 부담 없이 들를 수 있도록 개방형 공간으로 꾸민다. 시는 참관객 접근성을 높이고 관람객이 자연스럽게 머무르며 부기 캐릭터를 체험할 수 있도록 부스 동선을 설계했다.
시는 행사 기간 부기 지식재산권(IP)을 활용한 공동 비즈니스를 희망하는 국내외 기업·바이어를 대상으로 상시 비즈니스 미팅을 진행한다. 부기 캐릭터를 기반으로 새로운 콘텐츠나 상품을 기획하려는 기업은 부스를 방문해 실무 협업 방안과 라이선싱, 마케팅 등 전문 상담을 받을 수 있다.
시는 부기 IP를 활용하는 지역 기업 상품을 알리고 판로 개척을 돕기 위해 부기 굿즈 위탁 판매도 추진한다. 워터볼 키링, 아크릴 마그넷, 서핑 태닝 티셔츠, 변색 유리컵 등 6개 기업의 34개 상품을 판매해 여름 시즌 캐릭터 굿즈 수요에 대응한다.
부기 IP를 중심으로 한 협업 사례도 소개한다. 시는 대한민국 대표 타월 브랜드로 알려진 '송월타올'과 함께 '부기×송월타올 컬렉션' 타월 2종과 때타올을 제작해 현장 판매를 진행한다. 행사 기간 송월타올 인스타그램에서는 '부기 이심전심 테스트' 이벤트를 공동 개최해 참여자 중 추첨으로 프리미엄 타월 세트를 제공한다.
지역 목욕탕 기반 라이프스타일 브랜드 '매끈연구소'와 협업해 금천파크온천, 봉래탕, 우성탕 등 부산 지역 목욕탕 3곳과 연계한 홍보도 병행한다. 시는 목욕탕 네트워크를 활용해 '부기사우나' 콘셉트와 연계한 지역 기반 캠페인을 펼칠 계획이다.
현장을 찾는 바이어와 일반 관람객을 위한 이벤트도 마련했다. 부기 IP 비즈니스 상담을 진행하는 바이어와 라이선싱 관계자 선착순 100명에게는 한정판 '부기사우나 키링'을 제공한다. 홍보관 현장 사진을 개인 SNS에 인증한 관람객에게는 가챠(캡슐 뽑기) 머신 참여 기회를 제공해 타월 세트, 때타올, 스티커 등을 랜덤 증정한다.
오미경 대변인은 "이번 참가를 통해 소통 캐릭터 부기의 브랜드 가치를 전국으로 확산하고 여름 시즌 콘셉트 상품 판매 대행과 비즈니스 이벤트로 지역 콘텐츠 기업이 매출을 올리고 자생력을 키울 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com