경산 자동차부품 제조공장 화재 2시간10여분만에 진화...인명피해 었어

[경산=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 경산의 한 자동차부품 제조공장에서 화재가 발생해 발화 2시간 10여 분 만에 진화됐다. 다행히 인명피해는 없었다.
16일 경북소방본부에 따르면 전날 오후 2시쯤 경산시 진량읍 신상리의 한 자동차부품 제조공장에서 원인을 알 수 없는 불이 났다.
이 불로 도장기계 1기가 부분 소실됐다.
소방과 경찰은 정확한 발화 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있다.
nulcheon@newspim.com
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[경산=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 경산의 한 자동차부품 제조공장에서 화재가 발생해 발화 2시간 10여 분 만에 진화됐다. 다행히 인명피해는 없었다.
16일 경북소방본부에 따르면 전날 오후 2시쯤 경산시 진량읍 신상리의 한 자동차부품 제조공장에서 원인을 알 수 없는 불이 났다.
이 불로 도장기계 1기가 부분 소실됐다.
소방과 경찰은 정확한 발화 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있다.
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