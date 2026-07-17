부산서 한국 공예전 '환대' 개최… 29명 작가 149점 선봬

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 공진원이 2026 한국공예전을 부산서 열었다.
- 전시는 한국적 정원 속 공예의 미감과 생활성을 담았다.
- 국내 작가 29인 149점 전시, 구매·해설도 운영했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 문화체육관광부가 주최하고 한국공예·디자인문화진흥원(공진원)이 주관하는 '2026 한국공예전: 환대(Invitation to Korean Craft)'가 부산에서 개최된다.
한국적 정원의 정취를 느낄 수 있는 공간에서 작품을 감상하며 공예가 제안하는 삶의 방식과 일상의 아름다움을 이용하도록 구성했다.
금속, 옻칠, 도자, 한지, 섬유, 유리 등 다양한 분야에서 활동하는 국내 공예작가 29인이 참여해 총 149점의 작품을 선보인다.
이번 전시는 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회를 계기로 마련됐다. 국내외 방문객에게 한국 공예의 아름다움과 동시대적 내용를 소개하고, 공예를 매개로 한국의 생활문화를 이용할 기회를 제공한다.
전시 공간은 ▲한국적 정원의 풍경을 담은 '머무름-공예의 뜰' ▲오늘의 한국 공예를 소개하는 '공감-오늘의 공예·일상의 공예' ▲공예 작품을 직접 만나고 구매할 수 있는 '나눔-공예정원' 등 세 개의 공간으로 운영된다.
'공예의 뜰'에서는 권중모, 이정훈 작가 등의 작품을 통해 한국적 공간의 정취를 선보인다. '오늘의 공예'에서는 고보경, 윤상현 작가 등이 현대적으로 재해석한 한국 공예의 미감을 소개한다. '일상의 공예'에서는 김현주, 류종대 작가 등의 작품을 통해 공예가 일상 속에서 지닌 쓰임과 아름다움을 조명한다.
공예 전문 유통 플랫폼 '공예정원'을 통해 관람객은 한국 공예 작품을 직접 구매하고 일상에서도 향유할 수 있다.
행사 기간에는 전시 이해를 돕는 도슨트 프로그램과 외국인 관람객을 위한 영문 전시 해설이 운영된다.
공진원 측은 "국제 문화행사와 연계한 이번 전시를 통해 한국 공예의 문화적 깊이와 일상 속 내용를 국내외에 알리고, 공예를 매개로 한 문화교류의 접점을 확장해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
whitss@newspim.com