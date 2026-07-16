용인특례시, '따숨케어하우스'로 의료 지원 확대

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시가 16일 따숨케어하우스 운영을 시작했다.
- 퇴원환자에 의료·돌봄을 함께 제공하는 회복형 거주시설이다.
- 재입원 예방과 지역사회 복귀 지원에 집중한다.
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 '든든 용인' 통합 돌봄 사업의 일환으로 추진해 온 의료·요양 통합돌봄 서비스 거주시설 '따숨케어하우스' 운영을 시작했다고 16일 밝혔다.
'따숨케어하우스'는 입원 치료 후에도 의료와 돌봄이 동시에 필요한 퇴원환자를 대상으로 하는 단기 회복형 거주시설로 환자가 지역사회 내에서 건강을 회복하고 일상생활에 안정적으로 복귀할 수 있도록 지원하는 것이 핵심 목표다.
시는 입원 중심의 기존 의료 서비스에서 나아가 퇴원 이후에도 지역사회 통합돌봄 체계를 통해 회복이 이어질 수 있는 구조를 구축한다는 방침이다.
이 제도는 주거를 기반으로 의료 및 돌봄 서비스를 통합 제공하는 지역사회 회복 모델로 용인형 통합돌봄 체계를 구현하는 주요 정책으로 평가받고 있다.
시는 이를 통해 고령층 및 중증·만성질환 퇴원환자의 재입원을 예방하고 지역사회 내 안정적인 정착을 유도하는 데 정책 역량을 집중할 계획이다.
용인시는 이미 '따숨케어하우스' 운영을 위한 전담인력 채용을 마무리하고 입주자를 대상으로 맞춤형 사례관리와 건강관리, 일상생활 지원 등 체계적인 통합돌봄 서비스를 제공하고 있다.
시설에서는 개인별 지원계획에 따라 의료 지원, 돌봄 서비스, 일상생활 지원 등 다양한 서비스가 연계·제공되며 상시 돌봄 대응체계를 통해 서비스 공백 최소화를 목표로 하고 있다.
'따숨케어하우스'는 이달 6일 첫 입주자를 맞으며 본격적인 운영에 들어갔다.
첫 입주자는 '퇴원환자 지역사회 연계사업'을 통해 용인세브란스병원에서 의뢰된 대상자로 병원 치료를 마친 뒤 일정 기간 동안 따숨케어하우스에 머물며 의료와 돌봄 서비스를 계속 제공받게 된다.
공미경 시 통합돌봄과장은 "전담인력을 중심으로 상시 돌봄 대응체계를 구축해 의료지원 서비스 공백을 최소화하겠다"며 "퇴원환자의 재입원 예방과 지역사회 내 안정적인 정착을 적극 지원하고 서비스 고도화를 통해 지속 가능한 통합돌봄 체계의 완성도를 높여 나가겠다"고 말했다.
seraro@newspim.com