LG전자, AI 냉동얼음정수기 출시…음성으로 물·얼음 출수

AI 핵심 요약beta
- LG전자는 16일 AI 기능 강화한 냉동얼음정수기 신제품을 출시했다
- 음성 명령·사용 패턴 학습·가전 제어 등 AI 맞춤 출수와 AI홈 허브 기능을 탑재했다
- 고급 필터·살균·안전 센서와 정기 방문 관리 포함, 6년 구독 기준 월 5만3900원이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
씽큐 기반 AI홈 허브로 진화…가전 제어·생활정보까지 음성으로 제공
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 인공지능(AI) 기능을 강화한 냉동얼음정수기 신제품을 출시하며 AI 가전 생태계 확대에 나섰다.
LG전자는 16일 음성 명령만으로 물과 얼음을 출수하고 AI홈 허브 기능까지 갖춘 'LG 퓨리케어 AI 냉동얼음정수기'를 선보였다고 밝혔다.
신제품은 "하이 엘지"를 호출한 뒤 "차가운 물 200mL 줘", "얼음 한 컵 줘" 등 자연어 음성 명령만으로 정수와 냉수, 얼음을 받을 수 있다. 출수 중 "스톱"이라고 말하면 즉시 출수가 중단된다.
'AI 맞춤 출수' 기능은 4주간의 사용 데이터를 분석해 자주 사용하는 물 온도와 용량을 학습하고 최대 3가지 맞춤 옵션을 제안한다. 커피, 차, 라면, 분유 등 10가지 메뉴에 맞춰 적정 온도와 용량의 물을 자동으로 제공하는 레시피 기능도 지원한다.
AI홈 허브 기능도 강화했다. LG 씽큐(ThinQ)에 연결된 에어컨, 세탁기, 냉장고 등 가전을 음성으로 제어할 수 있으며, 날씨와 주요 뉴스 등 LLM(거대언어모델) 기반 생활 정보도 제공한다.
위생 관리 기능도 유지했다. 올 퓨리 필터 시스템은 중금속 9종과 노로바이러스를 제거하며, 직수관 고온 살균과 UVnano 자동 살균 기능으로 출수구와 얼음 토출구를 관리한다. 컵 인지 센서를 적용해 컵이 없으면 물이나 얼음이 나오지 않도록 했고, 디스플레이도 6.8인치로 확대했다.
제품은 6년 구독 계약 기준 월 5만3900원이며, 정기 방문을 통한 필터 교체와 위생 관리 서비스가 제공된다. 김재일 LG전자 HS사업본부 키친솔루션사업부장은 "AI 기반 고객 맞춤 경험을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
syu@newspim.com