[인사] 전북특별자치도

AI 핵심 요약beta
- 전북도가 15일 실장·국장·과장급 인사를 단행했다
- 기업유치·자치행정·복지여성·새만금 등 국장 교체했다
- 농업기술원·보건환경연구원 등 과장·소장 대거 전보했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇2급(실장급) 전보
▲기업유치지원실장 유희숙
◇3급(국장급) 전보
▲정책기획관 염기남 ▲자치행정국장 이민숙 ▲2036하계올림픽유치단장 김종필 ▲복지여성국장 김미정 ▲새만금해양수산국장 김철태 ▲부안 부군수 방상윤
◇4급(과장급) 전보
▲행정정보과장 이희정 ▲법무행정과장 손은경 ▲사회재난과장 김갑수 ▲총무과장 김호식 ▲체육정책과장 박태규 ▲유산관리과장 정병종 ▲주택건축과장 이성철 ▲토지정보과장 정길용 ▲이차전지탄소산업과장 임선정 ▲현대자동차투자지원단장 손순이 ▲스마트농산과장 백승하 ▲동물방역과장 육현수 ▲교육협력과장 이경순 ▲새만금지원수질과장 박혜열 ▲해양항만과장 신형삼 ▲농업기술원 작물식품과장 송은주 ▲농업기술원 원예과장 임주락 ▲농업기술원 자원식물연구소장 강찬호 ▲농업기술원 과채류연구소장 박종숙 ▲농업기술원 농촌지원과장 권택 ▲농업기술원 자원경영과장 최윤희 ▲농업기술원 종자사업소장 서경원 ▲인재개발원 교육지원과장 양삼봉 ▲인재개발원 전문교육과장 이진관 ▲보건환경연구원 감염병연구부장 강미숙 ▲보건환경연구원 식약품연구부장 노경우 ▲보건환경연구원 물환경연구부장 진수영 ▲농식품인력개발원장 정재관 ▲동물위생시험소장 최은영 ▲수산기술연구소장 이승철 ▲도로관리사업소장 박성진 ▲어린이창의체험관장 한병국
◇시군 부단체장(국장급)
▲ 부안 부군수 방상윤
◇파견
▲ 행정안전부(인사교류) 이은주 ▲ 전북테크노파크 정행란
jason14@newspim.com