경기도교육청, 교원 1대1 밀착 지원 '교권보호전담관' 공개 모집

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청은 15일 교권보호전담관 공개 모집을 시작했다
- 전담관은 악성 민원·교육활동 침해시 피해 교원을 1대1로 사안 초기부터 종료까지 지원한다
- 도교육청은 31일 최종 선발 후 인력풀 등재와 교육 사업 우대 혜택을 제공한다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 중대한 교권 침해나 악성 민원 등으로 어려움을 겪는 교사들을 사안 초기부터 밀착 지원할 '교권보호전담관'을 이달 15일부터 28일까지 공개 모집한다고 밝혔다.
도교육청에 따르면 교육감 직속 교권보호단 소속으로 활동하게 될 교권보호전담관은 교권 보호에 깊은 관심과 역량을 갖춘 경기도민을 비롯해 도내 교원, 변호사, 의사, 상담 전문가, 경찰 등 유관 분야 전문가들을 대상으로 모집한다.
이들은 아동학대 피신고 악성 민원 중대한 교육활동 침해 사안 등이 발생했을 때 피해 교원과 1대1로 매칭돼 사안 발생 초기부터 종료 단계까지 전 과정을 책임지고 지원하는 역할을 맡는다. 구체적으로는 학교 현장 방문을 통한 초기 대응 및 사안 조사를 수행하고 피해 교원을 위한 심리·행정·법률 등 통합 지원 서비스를 제공하게 된다.
공모 접수 기간은 이날부터 오는 28일까지며 지원 희망자는 관련 서류를 작성해 이메일로 제출하면 된다.
도교육청은 이달 29일 서류 심사와 30일 면접 심사를 거쳐 오는 31일 최종 선정 결과를 개별 통보할 예정이다. 선발된 전담관들은 경기도교육청 교권 보호 전문 인력풀에 등재되며 향후 관련 교육 사업 추진 시 우대 혜택을 받는다.
경기도교육청 관계자는 "분야별 전문성과 현장 경험을 두루 갖춘 교권보호전담관을 배치함으로써 도내 교권 보호 현장 지원 체계가 한층 더 촘촘해질 것"이라며 "선생님들이 악성 민원이나 부당한 처우에 흔들리지 않고 안심하고 교육 활동에 전념할 수 있도록 모든 행정적·제도적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com